Miguel Bosé habla: Las claves de su entrevista con Jordi Évole

Hace cinco o seis años que Miguel Bosé no concedía una entrevista en una televisión española. Se lo ha confirmado él mismo a Jordi Évole que ha logrado romper esta sequía. Cantante y periodista han hablado largo y tendido y vamos a poder verlo este domingo 11 de abril en LaSexta, en Lo de Évole.

“Me pongo a chalar con un buen amigo de hace muchos años. Tenía ganas de hacerlo, pero no encontraba con quién”, ha escrito en Instagram que ha reseteado para empezar de cero.

Hay mucha expectación ante lo que dirá porque en los últimos meses hemos ido viendo cómo se le iban abriendo muchos frentes. Primero su postura ante la pandemia que les hizo creer a muchos que había perdido la cabeza. Su madre, además, murió en estos tiempos inciertos.

Por otro lado, el cuestionado estado de su salud del que se ha hablado últimamente. Algunos decían que no podía ni andar y lo cierto es que su voz, rota y en ocasiones apenas audible, ha hecho pensar que la cosa no iba bien.

Además, no olvidamos su proceso judicial tras la separación de su pareja durante más de dos décadas y la situación de los hijos de ambos que se han criado como hermanos y ahora viven separados. Vamos, que hay mucho de lo que hablar y ha llegado el momento de hacerlo. Hay muchas cuestiones sobre la mesa.

El reto no es fácil porque Bosé es un personaje con mucha historia en nuestro país. Pero Miguel es más desconocido. El domingo podremos comprobar si la entrevista la ha concedido Miguel o la ha concedido Bosé, aunque todo apunta a que seremos testigos de confesiones y relatos que hasta ahora habían permanecido en el ámbito más íntimo.

#Coronavirus

Sin duda, uno de los temas estrella será el coronavirus. Su postura negacionista ante la pandemia ha dado mucho que hablar. Su madre, Lucía Bosé, murió el año pasado en pleno confinamiento. Muchos han asegurado que fue consecuencia del coronavirus. Él se muestra rotundo al respecto: “Mi madre no se murió de covid y eso tiene que parar ya”.

“Mi postura sigue siendo firme y coherente”, ha escrito en redes. Está claro que ha encontrado el momento para explicarse.

#Estado de salud

Hemos visto cómo Évole le aseguraba que en los últimos tiempos el cantante le había hecho sufrir. “Estoy de puta madre, ya me ves”, le asegura Bosé. Le ha preguntado directamente qué le pasa en la voz. Esa voz rota que en algunos momentos hace complicado entenderle cuando habla. “¿Mi voz…? que va y que viene. Ahora puedo hablar”, asegura. Pero reconoce que ha habido momentos en los que ha perdido la voz del todo.

#Desfase

Miguel Bosé ha sido uno de esos personajes que han vivido rodeado de grandes celebrities desde que nació. Su vida de glamour, éxito y buenos contactos, ha creado un aura en torno a él. Y aunque siempre ha sido muy discreto sobre cómo era su vida, al margen de su exposición como cantante.

Ahora, parece que está dispuesto a abrir un poco esa ventana hacia su mundo más personal. “He tenido años salvajes: drogas, sexo a lo bestia… y un buen día me desperté y dije ‘se acabó’. Lo he dejado todo, todo, todo hace siete años”, confiesa.

#Familia

Hijos de dos grandes personajes sociales, ha crecido y vivido rodeado de gente importante e influyente y eso ha generado vivencias que a muchos les parecería guion de una película. “A Franco se le caía la baba con mi padre. Hay fotografías en las que ves a Franco mirando a mi padre con gran admiración”, confiesa sobre tiempos pasados.

Aunque él siempre ha estado alejado de esos pensamientos tan conservadores que nos trae a la mente un personaje como Franco, algunos le han acusado últimamente de haberse vuelto más conservador. Él lo niega y asegura que lo que sí se ha vuelto es “más lúcido”.

#Autobiografía

Todo indica que conoceremos a un Bosé menos reservado que otras ocasiones. Él mismo ha asegurado que “cuento cosas que nadie ha oído ni sabe, aventuras y anécdotas”.

Asegura que muchas son un adelanto de la autobiografía que publicará el próximo noviembre. Desde luego, no podía tener mejor cebo. Aunque hay otras cosas que simplemente han sido un regalo a Jordi “a cambio de sentarse a escucharlas. Trabajo, amores, proyectos, familia, hijos, futuro… y cómo no, mi visión sobre las mentiras de actualidad”.