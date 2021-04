Pablo Alborán comparte un adelanto de ‘Y Duele’, su colaboración con Sofi de la Torre

Que Pablo Alborán lance nueva música es siempre una buena noticia, pero que además lo haga bien acompañado, la parte positiva se multiplica. El malagueño anunció hace un día su colaboración con Sofi de la Torre, Y Duele, y todos nos morimos de ganas por escucharla.

Será el próximo 8 de abril cuando podamos dejarnos llevar por los ritmos de la nueva versión del tema de la joven artista. ¡Ya no queda nada! Aunque traemos muy buenas noticias para ti.

El artista está calentando motores para su lanzamiento, y lo ha hecho compartiendo un adelanto que parece del videoclip del tema, que también verá la luz. En las imágenes podemos ver a una Sofi de la Torre entrando en un coche que es manejado por Pablo. Se abrazan y sus sonrisas parecen indicar que lo que se avecina es una gran aventura.

Estos escasos segundos de vídeo han revolucionado a los fans del malagueño y de la canaria. Las respuestas se han inundado de emojis y comentarios de emoción por escuchar la nueva versión del tema de la joven.

Sofi de la Torre es una artista procedente de Las Palmas de Gran Canaria que comenzó a dar sus primeros pasos en la música en el año 2015. Desde entonces ha lanzado temas como Flex Your Way Out, pero posteriormente se atrevió con el castellano en Karma o Mentiendes. Y Duele también forma parte de esta discografía, que ahora además contará con la participación del malagueño.

Está claro que todo lo que Pablo Alborán toca se convierte en un éxito, pero lo cierto es que el tema original de Sofi tampoco ha pasado desapercibido en las plataformas digitales. En Youtube supera el 1,6 millón de reproducciones. Eso sí, contar con el toque del intérprete de Vértigo es siempre un plus que cualquier artista desearía tener.

El talento de Sofi no se queda atrás, por lo que escucharemos una explosión de talentos imparable.