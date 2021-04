La última polémica de Marina Yers: larvas en las mascarillas

Marina Yers ha vuelto a convertirse en trending topic. La influencer que suma más de 1,5 millones de seguidores y seguidoras en su cuenta de Instagram ha vuelto a dar que hablar por sus últimas declaraciones. Esta vez no tienen que ver con aquella bebida que hidrata más que el agua o con su vuelta a las redes sociales, sino con un tema que ya ha tratado en sus publicaciones: el uso de mascarilla.

Cabe recordar que la joven fue muy criticada el pasado mes de enero por grabar un polémico vídeo en TiKTok donde sentenciaba el uso de mascarillas: “Si no me las quiero poner, el problema es mío”.

Ahora, tres meses después, Marina vuelve a dar que hablar. Otra vez las mascarillas son las protagonistas de la polémica. Este miércoles, 7 de abril, compartía en sus historias de Instagram un vídeo donde lucía una mascarilla de tela. ¿La razón? El último bulo que corre en las redes sociales.

“Señoras y señores, las mascarillas quirúrgicas al parecer tienen larvas”, ha escrito la joven junto al vídeo. “Si no me creéis, mirad a @flowzeta. Yo por eso uso de tela”, ha añadido.

“Vale, ¿alguien me puede explicar qué es esto que está en todas las mascarillas? Mucha gente dice que son fibras, pero que se mueven. ¿Hola? Parecen putas larvas”, ha escrito en otra historia. Eso sí, al rato las ha borrado.

No, las mascarillas no tienen larvas... Y si las tienen, es que es hora de cambiársela. pic.twitter.com/JuuzLr0ski — Guille M. (@Farmaenfurecida) April 7, 2021

“Lo que he visto en la mascarilla. Mira lo que lleva eso ahí dentro. Estoy flipando. No me pongo una mascarilla, así me quede muerto”, dice el usuario flowzeta, al que se refiere Marina, en sus historias.

Nosotros, que somos periodistas de rigor, hemos cogido nuestras cajas de mascarillas, tomado una nueva y la hemos observado con lupa determinadamente. Y, sorpresa, ¡no había nada extraño!

Lluvia de críticas

Las críticas no han tardado en llegar y son muchos los que han criticado que Marina se haga eco de una información que puede afectar a nuestra salud que no ha sido corroborada por nadie. Estos son solo algunos de los comentarios:

“No, las mascarillas no tienen larvas... Y si las tienen, es que es hora de cambiársela”

“Por qué siguen dejando que marina yers tenga redes sociales”

“Os imagináis tener de cuñados a flowzeta y marina yers ? Yo os juro que pido la eutanasia.”