Chenoa se moja y da su opinión sobre C. Tangana, Rosalía, Ibai Llanos o ‘La isla de las tentaciones’

Si hay algo que define a Chenoa es su claridad a la hora de hablar. No es de las mujeres que se anden con medias tintas y tiene claras sus opiniones que comparte sin importarle lo que puedan decirle después. Por eso, cuando opina sobre temas o personajes de actualidad, siempre genera interés.

Bien lo saben sus buenos amigos, Los Prieto Flores, que han decidido invitarla a su casa para charlar un poco. Y está claro que la cantante estaba cómoda porque no dudó en sacar su acento argentino como muestra de sororidad con Natalia Flores.

La pareja le han planteado una serie de nombres y ella no ha dudado en hablar de todos y todo.

C. Tangana

“Tengo idea porque realmente creo que, aunque no te guste más o menos el estilo de música, sabes quién es. Eso pasa mucho a veces con estrellas que salen que te preguntan tanto y tanto que al final acabas sabiendo quién es”.

Nathy Peluso

“Sé quién es porque la he visto en Tu cara me suena. No la conocía, pero para hacer el análisis de lo que Belinda iba a hacer tuve que mirar quién era. Me llamó la atención su libertad sexual, me parece bien, la veo muy suelta y como que me importa todo un pito”.

Rosalía

“Me encanta Rosalía por muchos motivos. No tengo ni idea de quién la lleva. Da la sensación de que se lleva ella así misma, pero creo que tiene un equipo detrás que permite que la tipa no se vaya mucho de la manera de llegar como Rosalía, una chica cercana pero que hace algo sofisticado, que trabaja mucho, que canta, que baila y que la han logrado hacer como un referente y una tipa que crea algo. Que, con todo mi cariño, pero creo que tiene una fusión de mucha gente. Todos venimos de algo. Yo no voy a crear nada nuevo, ni nada”.

Mala Rodríguez

“El otro día escuchaba los primeros discos de Mala Rodríguez, y cuidado con eso. Soy muy fan de Mala y, aparte, creo que tiene una personalidad que le traspasa. Es un porqué y a mí me gusta la gente que tiene peso. Defiende muy bien lo que vende”.

Amaia

“Bien, no es un personaje, ella es así. Me gustó descubrir que no me estaba engañando porque yo soy muy desconfiada con todo, con la vida. Cuando la descubrí me gustó mucho cómo defendía ‘voy a terminar mi carrera de piano, no tengo ninguna prisa’. Me gusta mucho su punto volado, me encanta, me gusta mucho como fluye, es volátil. Me gusta la gente que vive así y que le gusta ser así”.

Ibai Llanos

“Sé que dio las campanadas y reventó, que hace entrevistas a gente muy importante con su Twitch y poco más. A mí todavía no me ha entrevistado”.

La isla de las tentaciones

“A mí lo que me impacta es que sigan sorprendiéndome después de tres. Con la primera me volví loca, como no, no, tengo que volver a verlo porque no me quedó claro. La segunda, dije, deben estar super sofisticados, en plan ‘ya lo sabemos todo’. Mentira, tampoco es así. La tercera, dije, esto es un fiasco. Qué va, tremendo”.

No es tan fácil encontrarse con gente tan de verdad y sin prejuicios como ella.