Pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar hablar a Chenoa con acento argentino, pero cuando se junta con alguien de su país de origen, el acento le sale inmediato. Se ha pasado por la casa de Los Flores Prieto para charlar con ellos y teniendo en cuenta que Natalia es compatriota, han optado por compartir forma de hablar.

Entre las muchas cosas que ha comentado a lo largo de unos cuarenta minutos de conversación ha sido lo que le ha producido la ruptura de Flos Mariae, ese grupo de hermanas católicas que cantaban inspiradas por la Virgen María y lo petaron con su éxito Amén. Recientemente anunciaron la división en su seno. Cuatro de ellas han decidido seguir reconvirtiendo el grupo en 4HBD (4 hermanas Bellido Durán).

Chenoa no ha dudado en tirar de ironía para asegurar que “la colaboración más esperada es con Flos Mariae que se han separado. Tendré que hacer dos dúos”. Dejó claro que estaba al día de las noticias sobre la girlband femenina.

No ha dudado en compartir lo que sintió cuando vio el vídeo en el que las cuatro hermanas que permanecen unidas. “Yo tengo un problema porque como ellas se pronunciaron para decir cómo habían roto en una furgoneta o dentro de un coche, ahí me preocupé feo porque pensé ‘no tenés lugar ni para decir que te fuiste’. Entonces, o estaban subiendo al coche después de haber roto justo con las hermanas y ya dijeron, ‘ahora es el momento’, in situ, porque ellas son así, o se iban a otro lado”, explicaba.

También ha aclarado que de esta ruptura le preocupa especialmente algo no relacionado con la música: “Ellas dicen que van a seguir, pero a mí me preocupa la marca de ropa porque los vestidos hechos a mano, que estaban ya hechos, ahora cómo lo van a hacer”.

Después de que el matrimonio defendiera su gusto por esta banda que no todo el mundo se toma en serio, pero ellos sí. “Es una aportación, todo nutre en esta vida, quien no lo quiera ver que no lo vea”, les respaldaba Chenoa.

Las exigencias a las mujeres

También ha hablado del machismo que está muy presente en nuestra vida a través de micromachismos instaurados en la cultura educacional y que aceptamos de manera inconsciente. Ella sabe que no cae bien a todo el mundo y que es tachada de borde por algunos.

“Al final la personalidad de cada uno, estamos muy forjados cada uno con sus experiencias, y al final tenés que tomar decisiones. Es complicado y fácil a la vez. Optás por gustar a todo el mundo, que es absolutamente imposible, inviable, aburrido y no me gusta… o soy yo”, justificaba. Y ella, está claro que ha optado por ser ella con todas las consecuencias. “Las mujeres que hablamos con vehemencia, con intensidad, no gusta, nunca ha gustado”, aseguraba.

“A la mujer se le exige siempre una eterna juventud. Yo, a veces, tengo que aclarar que no tengo 26 años y que no estoy en OT, pero no me importa aclararlo”, añadía.

Ahora tiene 45 y sigue siendo igual de carismática.