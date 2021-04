Doja Cat y SZA se unen en su nueva canción: ‘Kiss Me More’

Doja Cat se ha convertido en una de las estrellas musicales del momento. La artista se convirtió en una de las grandes protagonistas del pasado 2020 gracias al éxito de su tema Say So. De hecho, la californiana estuvo nominada a varios premios Grammy: mejor nuevo artista, mejor grabación del año y mejor interpretación vocal. Aunque no se llevó ningún galardón a casa, fue una de las artistas que más dieron que hablar gracias a su increíble look en la alfombra roja.

Pero en 2021 la estadounidense no tiene planeado bajar el ritmo. Ni mucho menos. La cantante ha lanzado Best Friends con Saweetie y el tema Streets. Pero esto es solo el principio. Y es que se avecina nuevo temazo.

Doja Cat ha anunciado nueva canción: Kiss Me More. Para la ocasión, la joven se ha unido a una de las voces más solicitadas del R&B estadounidense: SZA. De este modo, el próximo viernes 9 de abril podremos escuchar el resultado completo. ¡Seguro que no defrauda!

Junto al anuncio, las dos artistas han compartido la portada del single en el que vemos dos muñecas de color rosa y verde con pelo afro. Bajo ellas, podemos observar un bonito paisaje paradisiaco. ¿Será la apuesta de las dos artistas para este verano?

Esta colaboración no ha sido una sorpresa para sus fans y es que el pasado mes de marzo en una entrevista que le hizo la propia SZA a Doja Cat para V Magazine ya confirmaron el nombre de la colaboración.

“¿Entonces te has dedicado a todos los géneros porque eso es lo que queremos escuchar?”, le pregunto SZA a Doja. “Podemos hacer literalmente cualquier cosa. Sé que nuestro tema Kiss Me More es un punto de inflexión y estoy muy emocionada con ella”.

Además, durante la entrevista, las dos artistas no dejaron de intercambiarse elogios. “Elogio a los artistas como tú, que se aferran en lo que creen. Es agradable”, le dijo Doja a SZA.

Sin duda, nos morimos de ganas de escuchar esta canción. ¿Será el éxito que preceda a Say So?