¿Sabrías responder correctamente a estas cinco preguntas de primaria?

A veces las preguntas más sencillas son las más complicadas de responder, aunque sean conocimientos básicos que adquirimos en el colegio. Los nervios pueden jugarnos una mala pasada y terminar contestando una cosa totalmente diferente, ¡incluso una barbaridad!

Nuestro compañero Karin Herrero ha querido comprobarlo de primera mano en la calle. De este modo, el presentador ha cogido cinco preguntas de cultura general básica para poner a prueba a algunos jóvenes con los que se ha encontrado.

Si aciertan, nos encontramos ante una respuesta caliente; que fallan, se trata de una fría. ¡Y es que no hay nada mejor para recuperar las ideas que darse un buen homenaje! Puedes ver todas las respuestas en el vídeo de arriba. ¡Algunas no tienen desperdicio!

Por si quieres ponerte a prueba, te dejamos aquí las cinco preguntas:

Las preguntas ¿Quién esculpió el “David de Miguel Ángel”? ¿Cuál es la capital de Marruecos? ¿Quién pintó Las Meninas de Velázquez? ¿En qué año se descubrió América? ¿De qué color es la bandera de Escocia?

¿Las has acertado? Aquí mismo te dejamos las respuestas aunque algunas de ellas ya estaban incluidas en la propia pregunta (guiño, guiño):

las respuestas 1. Miguel Ángel. 2. Rabat. 3. Diego Velázquez. 4. 1492. 5. Azul y blanca.

No te sientas mal si no has dado ni una, y es que algunos de nuestros encuestados tampoco han tenido suerte.

Picasso, Van Gogh o Goya son algunas de las respuestas que le han dado a Karin cuando ha preguntado por quién puede ser el creador del David. Pero no ha sido lo único, ¡también han posicionado una ciudad española como la capital de Marruecos!