‘Supervivientes 2021’ ya tiene a sus cuatro primeros nominados

Supervivientes 2021 ha arrancado motores y ya hemos resuelto algunas de las dudas previas que teníamos sobre la edición de este año. Para empezar, Jorge Javier Vázquez se ha quedado en Madrid y Lara Álvarez ha vuelto a Honduras, algo que se había puesto en duda y se barajaba un intercambio de roles.

Luego, hemos conocido algunas de las novedades. Este año habrá dos grupos inicialmente. El de los concursantes de hecho, los que la audiencia ha votado para que pasen a la isla del pirata Morgan. Y los que todavía no se han ganado el derecho y se quedan, de momento, en el barco encallado.

Como era de esperar, los menos conocidos y con menos actualidad, se quedan pendientes de confirmar su participación como concursantes, mientras que los rostros más conocidos en el universo Mediaset, ya están metidos en faena.

Han pasado a la isla los tres concursantes que ya pasaron por La isla de las tentaciones: Melyssa, Lola y Tom. También han pasado Gianmarco, Alejandro Albalá, Olga Moreno, Omar Sánchez y Marta López. Todos ellos ya han experimentado lo que se siente al saltar del helicóptero y han pisado la palapa para sus primeras nominaciones.

Tom y Gianmarco, enfrentados

Se han tenido que mojar todos. Finalmente, Tom Brusse se ha llevado tres votos. El de Omar que le ha elegido por descarte. El de Lola que pensaba que no iba a salir nominado y el de Gianmarco, el que se perfila como su gran rival en esta edición. “En la preconvivencia no me han gustado los insultos que me ha tirado. Ha empezado con prejuicios y no me gusta porque ha dicho cosas que no me han gustado”, explicaba el italiano tras darle su punto.

El francés se lo ha devuelto. “Gianmarco es la persona con la que no me llevo muy bien desde el principio. Unos comentarios no me han gustado, como que quería dejarme mal a veces. No tengo mucho trato con él”, aseguraba Tom. “Me cae mal”, acababa reconociendo tras la presión de Jorge Javier.

Lola también recibía tres votos. El de Marta que aseguraba que es la persona con la que había tenido menos trato. También ha recibido un voto de Alejandro que, pensaba dárselo a Gianmarco, “pero al final no, porque se ha portado muy bien conmigo”. Y el tercero se lo ha dado Olga porque es con la que menos trato había tenido.

Voto de líder

Faltaba un nominado y ha sido Melyssa, líder de grupo esta semana por haber protagonizado el mejor salto en helicóptero, que le dio su votó a Olga. “Ahora mismo no tengo ningún motivo para nominar a nadie, pero la persona con la que he tenido menos convivencia es con Olga y ese es el único motivo, es con la que menos he hablado”, justificaba.

Así que, ya tenemos a los cuatro primeros nominados y es momento de votar.