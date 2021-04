Marta López y Alexia Rivas protagonizan un tenso encuentro en ‘Supervivientes 2021’

“¡Qué ilusión!”, es lo primero que dijo Marta López cuando se encontró con Alexia Rivas. Bueno, antes le había dado un par de besos y le había dicho: “Encantada”. Alexia, por su parte, aclaraba que era la primera vez que se veían. Y es que sí, Supervivientes 2021 ha comenzado y las tramas que se planteaban desde el principio han empezado a desarrollarse. Ya sabíamos que este encuentro no iba a ser fácil.

Toda España siguió durante el confinamiento el caso Merlos Gate, ese salseo que dio mucho que hablar. Marta López era la pareja de Alfonso Merlos y dejó de serlo cuando, durante una videconferencia, vio a una jovencita por detrás pasearse en bikini como si estuviera en su casa. Un escándalo en toda regla. Evidentemente, Marta López y Alfonso Merlos dejaron de ser pareja. Él siguió con su nueva conquista, pero duró poco.

“Bueno, creo que al final yo no tengo la culpa de lo que sucedió”, aclaró Alexia. “Para nada, yo siempre lo he dicho, yo jamás me he metido contigo. Yo solo me metí contigo porque dijeras alguna mentira, pero supongo que era porque estabas muy enamorada”, siguió Marta. Algo que confirmó la aludida: “Sí, estuve muy enamorada”.

Llegan los reproches

“Me molestó que dijeras, ‘no, es que estaba en mi casa porque yo estaba allí viviendo con mi novio y Marta no estaba con él’. No, mira”, le reprochó Marta. “¿Tampoco me llamaste vaga?”, le encaró su rival.

“Yo dije que probablemente Alfonso se aburriría de tener a una persona que no tuviera un trabajo, que no hiciera nada, probablemente se hubiera aburrido de ella”, le contestó Marta. “Llevo trabajando desde los 19 años”, replicó Alexia.

En ese momento tan tenso llegó Melyssa Pinto para alegría de Marta que estaba empezando a agobiarse con la conversación. “Alexia, por mí, se acabó todo, no te tengo ningún rencor ni nada de nada. Si quieres que sigamos, podemos seguir, si quieres que hagamos una guerra, hacemos una guerra…”, continuó Marta.

“Yo ya he dicho que voy a empezar desde cero con todo el mundo, incluida contigo”, expresó Alexia. “Pues entonces, no digas mentiras”, le pidió la ex de su ex. “Uy qué mal rollo ya desde el principio”, metió por medio Melyssa. Y ahí quedó la cosa porque poco a poco fueron llegando el resto de concursantes.

Pero está claro que por muy buenas intenciones que tengan ambas, la tensión es evidente y con el roce y las circunstancias extremas a las que se verán sometidas, esta bomba puede estallar. Veremos.