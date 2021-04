Rocío Flores, desbordada por la emoción en su debut como colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’

Llegó el día, Rocío Flores da un paso más en su carrera televisiva y deja de ser concursante de reality o defensora de algún familiar para convertirse en colaboradora. La oportunidad se la ha dado El programa de Ana Rosa donde se ha estrenado para comentar la primera gala de Supervivientes 2021.

Ha comenzado con cara de susto y pocas palabras. Le ha costado entrar y ha asegurado que “es un reto que espero superar”. Ella ya pasó por la isla y sabe de qué va esta aventura y, para empezar, ha asegurado que no le hubiera gustado estar en el barco encallado.

Antes de entrar en materia, Rocío Flores ha querido “agradecer a todo el mundo que ha votado para que saltara en el helicóptero”. Hablaba de Olga Moreno, obviamente. La mujer de su padre ha pasado a la isla del pirata Morgan y está entre los cuatro primeros nominados.

Comentando el reality

El concurso acaba de comenzar y, de momento, los concursantes solo pueden opinar de la semana de pre convivencia que han compartido, algo que conoce de cerca Rocío. “En mi edición había buen rollo, pero también… con las personas que coincidí había buen rollo al principio, pero al cabo de la pre convivencia se van generando más o menos afinidad”, recordaba.

No se perdió la primera gala, “se me removió todo. Para mí ha sido una experiencia que me ha ayudado en mi crecimiento personal”, aseguraba la hija de Antonio David Flores. Ella lo tiene claro, “yo me iba, de hecho, me fui de Cayo Paloma llorando”.

Rocío Flores, colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. / Imagen de 'Supervivientes 2021'

Consejo a Olga

Ella lo disfrutó, lo que no sabemos es si podrá hacerlo Olga con toda la carga que lleva por la repercusión que está teniendo el documental de Rocío Carrasco. “Yo tenía claro que tenía que dejar mi vida fuera y es lo único que le puedo recomendar a ella”, explicaba Rocío, “le he dicho ‘olvídate de lo de fuera y disfruta de la experiencia, que es única’”.

Se ha tenido que enfrentar a la conversación que ha tenido Olga con Lara Sajén sobre su familia. Una conversación en la que ha hablado del día que conoció a Rocío y del gran corazón que tiene. También tuvo bonitas palabras para David con el que confesó tener una química especial.

Sobrecogida por la emoción

Rocío se emocionaba al comentar este vídeo. “Es normal que sobre todo ahora al principio se acuerde más de nosotros. Olvidarse no se va a olvidar porque cuando se fue se fue bastante baja de ánimos. Estoy más tranquila porque la he visto mucho más fuerte y eso es lo que quiero”, aseguraba.

En cuanto a sus hermanos dijo que “estaban super ilusionados por verla saltar del helicóptero”. Pero era obvio que hablar de Olga le cuesta mucho y, en algún momento, la emoción le ha impedido hablar más.

Se soltaba más al hablar de su propia experiencia, aunque sí aseguró que Olga “se va a dejar la piel en las pruebas”. También le resultaba más fácil hablar del tenso encuentro de Marta López y Alexia Rivas. También opinó sobre la bronca de Tom Brusse y Melyssa Pinto. "Por una parte creo que sí y por otra, que no", respondía cuando le preguntaban si pensaba que quedaba algo entre ellos.

En cuanto a la elección sobre las recompensas del luego, ella dejó claro que “yo hubiese elegido esterillas, hubiese sido bastante bueno, pero lo hicieron bien”. Una vez pasado el tema Olga, se ha ido relajando. Eso sí, si alguien esperaba que hablase de su madre o el documental, nada de nada. De hecho, cuando ha llegado el momento de comentar ese tema, la han despedido dejando claro que no había ido a hablar de eso.