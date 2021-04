Olivia Rodrigo, Beret con Melendi, Camilo, C. Tangana y la incógnita por el Nº1 de este sábado

Este sábado llega una nueva edición de #Del40al1CocaCola y, con ella, una nueva lista, de desenlace incierto, ya que como veremos hay muchos favoritos al número uno. Quien ocupa actualmente esa plaza es Álvaro de Luna con Juramento eterno de sal, y le siguen dos artistas con canciones que también han liderado el chart: Tú me dejaste de querer, de C. Tangana (en dos ocasiones), y Drivers license, de Olivia Rodrigo.

En el #4 tenemos a Beret y Melendi con Desde cero, que aún no ha llegado a lo más alto. Después de 15 semanas de recorrido por la lista, el sevillano y el asturiano cuentan con muchas posibilidades de situarse en el puesto de honor juntos por primera vez. Tras ellos están Camilo (#5) y David Guetta y Sia (#6), que ya han sido número uno y podría repetir —en el caso del colombiano, sumaría su tercera semana—. Y si seguimos descendiendo hasta completar el top 10 actual encontramos un contigente de temas de marcado carácter bailable que no conviene descartar: Hypnotized, de Purple Disco Machine con Sophie and the Giants (#7), My head and my heart, de Ava Max (#8), Friday, de Riton (#9) y The business, de Tiësto (#10), este último la subida más fuerte la semana pasada.

También estaremos pendientes este sábado desde las 10 de la mañana (9 en Canarias) del destino que espera a We’re good, el último single de Dua Lipa, que parte como candidato. De entrar entre los 40 éxitos de la semana la británica podría lograr un estupendo doblete, ya que a día de hoy está en el #27 con Levitating. De los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 dependerá que alcance su objetivo.

El Voto VIP esta semana correrá a cargo de un auténtico VIP, que además de artista musical es celebrity televisiva: Omar Montes. El madrileño debutó el pasado sábado en la lista con Solo, su single junto a Ana Mena y Maffio, colocándose directamente en el #25. ¿Cuál será la canción favorita de Omar de las que engrosan la lista?

Además del Voto VIP acogeremos los votos de los oyentes, dos cara hora como es habitual (902 39 40 40). A cambio, les regalaremos a cada uno el BluRay de Frozen, el reino del hielo. A lo largo del mes de abril os obsequiaremos con películas ganadoras de Oscar. Frozen ganó el Oscar a la Mejor Película de Animación en 2013.

Completan el menú la presentación de nuevos candidatos, el repaso a números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, curiosidades de la historia de la lista, noticias… Será un programa con sustancia, como los que cada sábado nos ofrece Tony Aguilar, razón por la cual somos el espacio musical con más oyentes todos los fines de semana.