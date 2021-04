Delaporte y Rigoberta Bandini versionan ‘Se va’, un canto a “la niña de dentro”

El pasado 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, Delaporte daba comienzo a un proyecto llamado Titanas, un ladrillo más en la lucha del feminismo, que tiene como objetivo visibilizar a las mujeres en la industria del directo. Ese mismo día regalaba a todas sus seguidoras el tema de Las Montañas junto a Eva Amaral y Juan Aguirre, seguía con una nueva entrega, El Volcán cantado por el grupo Belako, y continúan este viaje de la mano de Rigoberta Bandini en Se va. Todos ellos temas del último álbum del dúo electrónico: Las Montañas.

La selección de estas artistas no es casual, los creadores tienen su porqué. ¿Amaral? Por cuestión de sororidad. ¿Belako? Por admiración. ¿Y Rigoberta Bandini? Por su cercanía a la canción.

"Decidimos hacer Se va con Rigoberta Bandini porque sabíamos que, con su identidad, su gusto y su voz iba a crecer mucho el tema. Admiramos muchísimo lo que está haciendo, ¡somos muy fans! Fue una gran noticia que se uniera a hacer piña con nosotros y que fuera una de las titanas. Una vez más, con la banda completa, decidimos hacer un arreglo muy distinto al del disco, más tranquilo y con otro color; en definitiva, pop-rock, algo completamente nuevo para nosotros”, explica Sandra.

Rigoberta Bandini - Delaporte, Rigoberta Bandini – Se Va - Titanas

El pedacito de Rigoberta

“A mí, que tengo un bebé de 8 meses, me resulta dulce y cercana. Es muy bonita, tiene mucha melancolía, me sorprendió que fuera acústica. Mezcla la nana contemporánea, género eterno”, cuenta la colaboradora en un comunicado. En una entrevista a LOS40, Rigoberta ya nos habló de su visión del feminismo y el papel de su música en el movimiento. De esta recordamos la frade de “creo que hay un punto en el que te empodera el hecho de poder llamarte a ti misma ‘perra’”, por lo que no nos sorprende que se haya sumado a Titanas.

De proyectos así dice que “inspiran a generaciones posteriores y nos inspiran a nosotras mismas, nos dan poder. Soy optimista, algo ha cambiado; tenemos el micrófono por la mano literal y metafóricamente. Las mujeres que somos creadoras tenemos que seguir haciéndolo, se nos tienen que dar las mismas oportunidades; creo en la normalización para avanzar, cuando existan muchas como nosotras será normal y estaremos más cerca de la igualdad”.

Se va habla “perder la niña de dentro y no fluir”, el echar de menos esa felicidad y tranquilidad de la que gozaban en la infancia. No podemos esperar al turno de Zahara, Anaju, Rozalén y Dora, las siguientes titanas.