De sirena a profesora de yoga: la nueva vida de una de las protagonistas de ‘H2O’

Aunque parezca mentira ya han pasado quince años desde que conocimos a Emma, Rikki y Cleo, tres adolescentes que cuando se mojaban se convertían en sirenas. Lo hicimos gracias a la serie H2O, una producción australiana que llegó a España de la mano de Megatrix (y que ahora puede disfrutarse en Netflix).

La ficción acompañó a miles de niños y niñas durante las mañanas de verano. Y es que, ¿quién no soñó con ir a la Isla de Makko a convertirse en uno de estos seres mitológicos.

Las tres actrices protagonistas se convirtieron en estrellas juveniles en su país. Además, continuaron trabajando en exitosas producciones televisivas. De este modo, Claire Holt y Phoebe Tonkin estuvieron en una de las ficciones más exitosas de la última década: Crónicas Vampíricas.

Por su lado, Cariba Heine, quien daba vida a Rikki, sí que se ha mantenido más alejada de los focos. Eso sí, ha estado muy activa en redes sociales, donde suma casi medio millón de seguidores y seguidoras. La sudafricana de 32 años comparte su día a día con sus followers, mostrando una de sus grandes pasiones: el yoga.

La artista se ha convertido en toda una experta de esta práctica, enseñando sus resultados a través de sus posts.

Este mismo viernes, 9 de abril, la joven ha querido enseñar la increíble flexibilidad que tiene en las piernas, llegando a tocar su codo con los dedos de sus pies. ¡Toda una proeza que no te animamos a practicar en casa sin haber calentado antes!

De hecho, Cariba da clases para conseguir estas posturas a través de las redes. “Fuerza y flexibilidad este domingo. Vuelve a ver la clase si te has apuntado y no puedes verla en directo. O hazla dos veces, ¡es tu vida! He echado de menos ver vuestras cars y no puedo esperar para hacerlo este mes”, ha dicho la joven.

Cariba da clases online, ayudando a mejorar la postura. ¿Os imagináis ser alumno de una de las sirenas de H2O?

Su otra pasión: el baile

La otra gran pasión de Cariba es el baile. La actriz ha demostrado en su cuenta de Instagram que no se le da nada mal eso de moverse. De hecho, la artista ha compartido algunos vídeos protagonizando coreografías de algunos de los temas del momento.

Sin ir más lejos, a finales de 2020, la actriz sorprendió a sus seguidores haciendo una increíble coreografía del tema NASA de Ariana Grande. Lo hizo calzando unos increíbles taconazos.

Nos encanta saber que a una de nuestras sirenas favoritas le va tan bien.