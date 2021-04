Miguel Bosé asegura que su madre no murió de covid y que si hablara sería peligroso para los que la atendieron

Jordi Évole voló a México para hablar con Miguel Bosé, quizás uno de los personajes más buscados en esta época de pandemia por su postura negacionista ante lo que está sucediendo con el coronavirus. No entraron en el debate fuerte sobre este tema, eso lo han dejado para una segunda entrega de la entrevista. Eso sí, el periodista, ya dejó claro desde el principio del reportaje en el que le vemos hablar con un taxista que le lleva hasta el punto de encuentro, que él no está de acuerdo con la postura de Bosé.

En esta primera parte, lo único de lo que hablaron respecto a este tema fue del fallecimiento de su madre, Lucía Bosé. El cantante aseguró que no había muerto por covid.

“Yo creo que mi madre ha tenido una vida fantástica, plena, única”, dijo sobre su Lucía Bosé. “Me despedí por teléfono y nunca pensé que la iba a perder, la verdad” recordó sobre sus últimos días. Explicó que no había podido volar a España y que desde México tuvo que despedirse de ella.

No murió de covid

Y a diferencia de lo que muchos pensaban él aseguró que su madre “no tenía coronavirus, no se murió de covid y eso tiene que parar ya. Mi madre se murió, esa es otra historia, de la que no quiero hablar aquí porque sería interminable y sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre en ese momento. A mi madre se la sedó hasta la muerte, como se suele hacer con el resto de los ancianos”.

Creo en un más allá y eso le hace pensar que su madre está mejor donde está ahora que aquí con nosotros y más, en esta situación. “Saber que está mejor que todos nosotros, en un lugar fantástico, quitándose toda esta mierda que nos está lloviendo encima, con toda esta sarta de cretinos, asesinos, criminales… Yo creo que si estuviera viva estaría plantándole cara a esta farsa”, aseguró de manera vehemente.

Más discusión

El próximo domingo entrarán en materia y llegará la discusión sobre lo que cada uno piensa sobre esta pandemia que estamos sufriendo.

En el avance que hemos visto le vemos decir que no se pone gel hidroalcohólico, que abraza y besa a los amigos y familiares que van a verle, y que no se ha hecho ninguna pcr. “La verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa. Van a caer todos, uno detrás de otro. Políticos, médicos, farmacéuticos… estoy muy bien informado. El que no está bien informado es tu cuñado que trabaja con Bill Gates”, le dice a Évole. La semana que viene más.