Miguel Bosé explica el porqué de su actual voz y habla con Jordi Évole de su vida salvaje de drogas y sexo

Hacía cinco o seis años que Miguel Bosé no concedía una entrevista a un medio español. Y había interés por escucharle, sobre todo, desde sus últimas apariciones en las que dejaba clara su postura negacionista. Jordi Évole voló a México para hablar con él y en una primera entrega de esa entrevista le hemos escuchado decir que su madre no murió de covid. El grueso de ese tema, llegará la próxima semana.

En esta primera entrega ha desvelado otros asuntos que tenían a la audiencia preocupada como el porqué de su voz rota. “Mi voz, que va y que viene. Su raíz es emocional”, contó. Su ruptura sentimental le acarreó una serie de problemas, y este fue uno de ellos.

“Cuando estalla, estalla mal y cuando estalla mal, empiezan los problemas serios y el primer problema gordo que yo tuve fue la voz. Ahora tengo voz, ahora puedo hablar. Pero he llegado a tener cero voz”, aseguraba. Hablaba con sus hijos escribiendo, aunque tampoco les dio demasiadas explicaciones.

Ahora ha recuperado algo de esa voz, aunque todavía no está recuperado del todo. “Un buen día puedo cantar una canción, pero ahora no me puedo permitir una gira”, aseguró, “pero a finales del año que viene estaré listo”. Ahora, de momento, trabaja como coach en La Voz México, y ahí tiene que cantar en directo, previo calentamiento de voz y respiración.

Supongo que nada más empezar #LoDeMiguel, tú también te has preguntado ¿qué le pasa en la voz? pic.twitter.com/YRAZdaenaf — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 11, 2021

Drogas y sexo salvaje

No es la única confesión que hizo. El cantante no dudó en confirmar que a finales de los años 80 descubrió su lado más oscuro. Se adentró en la noche y empezó a consumir y practicar sexo salvaje. Desde 1989 a 2015 estuvo consumiendo. “Drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, Hampa… por un desamor”, explicó sobre el origen de estas adicciones. “Casi dos gramos diarios más fumar maría, éxtasis…”, confesó sobre su momento más álgido.

Pero llegó un día en que decidió dejarlo todo. “Todo el mismo día, al mismo tiempo, subiendo unas escaleras hacia un escenario”, contó sobre ese momento en el que tomó la decisión. “Lo he dejado todo, todo, todo, hace siete años. Y corté y corté. La fuerza está en la cabeza”, admitió sobre el fin de sus adicciones. No necesitó ayuda, él mismo fue capaz de dejarlo todo por sí mismo.

2 gramos diarios durante 20 años. Hasta que un día, antes de salir al escenario... #LoDeMiguel pic.twitter.com/g2HB6ExcXb — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 11, 2021

La semana que viene habrá una segunda entrega de esta entrevista con muchas más confesiones.