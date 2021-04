Queen está trabajando en sus primeras canciones inéditas desde la muerte de Freddie Mercury

No cabe duda de que Queen es una de las grandes bandas de la historia de la música, pero desde la muerte de Freddie Mercury, no nos han brindado nuevas canciones. A pesar de que cuentan con un nuevo vocalista, Adam Lambert, que los acompaña en las giras mundiales y ha grabado con ellos recopilatorios con las canciones históricas de la banda, aún no hemos escuchado nada nuevo. El último disco el que encontramos música original es Made in Heaven, editado hace ya 26 años junto a Mercury.

Ahora parece que todo eso va a cambiar. Según han confirmado a la revista Guitar Player los miembros del grupo, Brian May y Roger Taylor, se han reunido con Lambert para intentar grabar nuevas canciones en el estudio. Sin embargo, también han querido añadir que, hasta el momento, no han conseguido nada de lo que esperaban.

"Adam, Roger y yo hemos estado en el estudio intentando cosas, solo porque surgieron. Pero en este punto no hemos sentido que nada de lo que hemos hecho sea adecuado", comenta May durante esta entrevista. Una de las razones por las que está siendo difícil para Queen desarrollar nuevas canciones y sacar adelante un nuevo álbum es la pandemia y todo lo que supone. "Para ser honesto, la vida ahora ha tomado un giro en el que es muy difícil explorar un proyecto como este. Las cosas podrían cambiar, pero no creo que lo hagan muy rápido", dice el guitarrista.

Brian May y los suyos siempre se han caracterizado por adaptarse a los tiempos que corren y a las nuevas tecnologías para estar en contacto con sus fans. El músico se puso manos a la obra durante el confinamiento y ofreció tutoriales en Instagram para enseñar a sus seguidores a tocar los solos que más famoso le han hecho a lo largo de sus historia. También en esta entrevista habla de esta nueva forma de contacto.

"Soy un artista y los artistas están luchando por ser escuchados, ¿no es así? Y en esta nueva situación en la que nos encontramos ahora, la única forma de ser escuchado es en las redes sociales. Y entonces Instagram se ha convertido en una pequeña plataforma en la que puedo tocar. No recibo aplausos instantáneos, pero obtengo mucha respuesta en los comentarios y la gente realmente participa", dice el músico, que ha encontrado una plataforma ideal para seguir relacionándose con los suyos.