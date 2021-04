Champús de marcas cruelty free que puedes comprar si te preocupa el maltrato animal

Más allá de las modas, la realidad es que los productos cosméticos cruelty free o lo que es lo mismo, que cuya fabricación está libre de crueldad animal, están ganando cada vez más adeptos y son muchos quienes, día a día, buscan nuevas marcas que se adapten a su manera de pensar y de ver la vida.

Para ellos, desde LOS40.com hemos recopilado el nombre de unas cuantas marcas que fabrican champús —uno de los productos más buscados por los consumidores que quieren encontrar una marca cruelty free junto al maquillaje y otros artículos de cosmética— y que hacen gala de que en su proceso de elaboración no se ha testeado en ningún momento con animales.

Aquí os la dejamos:

1. Lush

Seguro que, si has hecho alguna búsqueda antes, Lush te ha salido como resultado. Esta marca de Reino Unido se ha mostrado siempre muy firmemente comprometida con los objetivos cruelty free y además cuenta con uno de los champús sólidos más deseados del momento ¡y los hace a mano!

2. The Body Shop

Otra de las marcas que seguro que has escuchado hablar es The Body Shop. Esta firma lleva desde 1989 y además cuenta con una gran variedad de productos para el cabello. Entre ellos, champús nutritivos, exfoliantes, pensados para aportar brillo, para reparar e incluso opciones 2 en 1 que unen el gel para el cabello con el del cuerpo.

3. Freshly Cosmetics

Otra de las marcas que se define como 'love animals' es Freshly Cosmetics. Esta compañía española está especializada en productos elaborados a base de ingredientes naturales, cuenta con varios champús que puedes comprar sueltos o en packs pensados para empezar con una rutina capilar más completa.

4. Alba Botánica

Otra marca de champús cruelty free es Alba Botánica. Además, en esta firma todos los productos son también 100% vegetarianos, por lo que si es lo que buscas, esta puede ser tu opción.

5. Florame

Otra de las marcas comprometidas con la producción cruelty free es Florame. En este caso, la compañía francesa cuenta con una gran variedad de champús que se venden por un precio de entre 9 y 13 euros dependiendo de las necesidades que cubra cada uno: unos están pensados para fortalecer, otros para cabellos grasos, otros para hidratar de forma profunda, etc.

6. Booda Organics

Aunque esta marca no ofrece una gran variedad de productos, sí cuenta con un champú todo en uno que, según recogen en su página web, cubre a la vez las funciones de gel, crema de afeitar y champú. ¡Es el todoterreno de la lista!

7. Weleda

Weleda, una de las marcas adheridas a The International Natural and Organic Cosmetics Associaton, se ha ganado también un puesto en esta lista gracias al sello Nature.org, que certifica también el no testeo en animales. En este caso la firma también cuenta con una gran variedad de champús tanto para adultos como para bebés.

8. Lavera Naturkosmetik

Otra marca que cuenta con el sello de Nature.org es Lavera Naturkosmetik. Esta, especializada en cosmética corporal, cuenta con algunos champús elaborados con distintas fórmulas que vende n formatos de 200 y 250 ml.