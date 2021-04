Risas entre Tom Brusse y Melyssa Pinto en uno de sus momentos más cómplices de ‘Supervivientes 2021’

La llegada a Supervivientes no fue fácil para Melyssa Pinto y Tom Brusse que todavía tienen muchos asuntos que resolver tras lo que pasaron en La isla de las tentaciones. La pareja protagonizó uno de los mayores dramas cuando el francés cayó en la tentación y la que entonces era su novia casi enloqueció. Una vez acabado el programa, él siguió con su tentadora, Sandra Pica, con la que, a día de hoy, sigue manteniendo una relación.

Su primer encuentro dejó claro que a Melyssa no le hacía especial ilusión compartir esta aventura con su ex. “Estoy encantada, no de verte, sino de comenzar esto”, le decía en su primer encuentro.

Primeras discusiones

Luego llegaron las primeras discusiones. Él la reprochaba que contestara con maldad y ella respondía que no era el mismo trato que podía haber entre uno y otro porque él había hecho algo mal y ella, no.

"Mucha suerte tienes de tener la exnovia que tienes, porque si yo hablo… No empieces a decir las cosas que yo digo por detrás porque como empiece a decir las que dices tú…Se acabó la buena relación”, decía Melyssa en una de esas discusiones. “Necesitas a una mujer que esté por debajo de ti, ese es el problema, que yo nunca he estado por debajo de ti", añadía.

Finalmente, tras una pre convivencia complicada, los dos fueron elegidos para ir a la isla del pirata Morgan. Los dos saltaron del helicóptero y han comenzado a vivir esa experiencia en el mismo equipo. La diferencia, de momento, es que ella es líder y, por tanto, fue inmune en las nominaciones, y él es uno de los primeros cuatro nominados.

Primer acercamiento

El caso es que parece que no todo pinta tan mal como podíamos haber imaginado y ya han protagonizado uno de sus momentos más cómplices intentando hacer fuego. Han recurrido a un poco de hojarasca y una lata. Fuego no han conseguido, pero sí se han echado unas risas y han descubierto que pueden tener mejor relación de la que podían haber imaginado al principio.

¿Tendrá que empezar a preocuparse Sandra Pica? Todavía queda mucho concurso por delante. Y muchos pueden pensar que este acercamiento no es más que un intento de Tom por conseguir que no le echen del concurso la primera semana.