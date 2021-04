Lara Sajen, Palito Dominguín, Alexia Rivas y Valeria Marini se llevan el primer susto en ‘Supervivientes 2021’

Una de las novedades este año de Supervivientes 2021 ha sido la división de los concursantes en dos grupos, el de los concursantes de pleno derecho que ya están viviendo en la isla del pirata Morgan y el de los que aspiran a serlo que permanecen en el barco encallado y viven en peores condiciones.

Los habitantes del barco, además de tener que soportar todas las escaseces propias del concurso, además, tienen que hacer frente al continuo movimiento de estar constantemente en el mar y no todos llevan muy bien el mareo que causa.

La organización les permite salir del barco y acercarse a las rocas a por lapas. La primera excursión la han protagonizado Lara Sajen, Alexia Rivas, Palito Dominguín y Valeria Marini. Se han lanzado al agua y han puesto rumbo a tierra firme.

Con la ayuda de Carlos Alba han construido una escalera con cuerdas para poder bajar del barco, aunque finalmente, han optado por tirarse desde la borda. El caso es que mientras estaban en el agua han sentido picotazos y es que las supervivientes han recibido un ataque de medusas.

Primera visita desagradable

“Cuando he ido de excursión he sentido que me ha picado algo, pero a mí me da impresión cualquier cosa, una hoja me da impresión, un bichito me da impresión, no sabía lo que era. Pero sí sé que me ardía y me picaba”, contaba Lara a posteriori.

Una vez ya en las rocas, explicó que le daba electricidad, “me daban como latigazos”. “Había algo en el agua que te daba descargas”, aseguraba Palito. Y mientras, Valeria insistía en que no era nada.

El caso es que su primera incursión a tierra firme no ha sido tan tranquila como hubieran podido desear. Ya saben que tirarse al mar puede traerles muchas sorpresas y una de ellas, es la visita de las medusas.