Emma García le dedica unas emotivas palabras a su amiga y compañera Paz Padilla

“Os recomiendo El humor de mi vida, el libro que ha escrito mi querida @paz_padilla y las palabras que me brotaron después de leerlo”. Con estas palabras Emma García dejaba claro que ya se ha leído el libro que ha escrito su compañera y amiga Paz Padilla en el que relata el duro momento en el que tuvo que despedirse del gran amor de su vida que murió de cáncer.

“Amor puro, auténtico, escrito desde las entrañas y el corazón, Paz. Eres tú en estado puro: la persona, la artista, la hija, la madre y la compañera de vida”, empezaba escribiendo para definir a la humorista que, en esta ocasión, no ha escrito sobre ningún chiste sino sobre un momento que, sin embargo, sí ha afrontado desde el optimismo.

Porque Paz Padilla es una mujer que sabe mirar a la vida y a la muerte desde una perspectiva poco habitual. Su forma de afrontar la despedida de su marido ha sido un ejemplo para muchos. Poco drama y mucho agradecimiento para decir adiós.

“De una preciosa vida compartida con una de las despedidas más bonitas que uno pueda imaginar... has conseguido reflejar la muerte con la dureza del momento, con la tristeza del sentimiento, con la fragancia de ese amor incondicional y con la calma en el alma, en la tuya, tras un vacío del que solo una persona generosa y valiente como tú, es capaz”, expresaba Emma García sobre lo que le ha transmitido el libro de Paz Padilla que acaba de lanzar y que está presentando en todos los programas de la cadena.

“Antonio fue y será un ser muy especial para haber conseguido enseñarte tanto. No lo conocí, pero lo he hecho a través de ti. Y lo admiro tanto como a mi amiga del alma. ¡¡¡Gracias!!! ¡¡¡Gracias!!! ¡¡¡Gracias!!!♥️"” terminaba diciendo una Emma visiblemente emocionada por la lectura.

Paz Padilla en Viva la vida

La humorista se pasó por el programa de su amiga para presentar su libro. "Nos enseñan a vivir, nos preparan para el parto, pero nadie nos enseña a morir, a aceptar la muerte como parte de la vida", le decía a su amiga sobre el duro proceso de enfrentarse a la despedida del amor de su vida.

“Estoy extraña porque me hubiera gustado no tener que haber escrito este libro, hubiera querido que Antonio estuviera conmigo, que mi madre estuviera aquí y que no hubiera pasado nada”, empezó diciendo Paz.

No dudó en compartir su aprendizaje sobre la muerte, un proceso que le ha enseñado mucho y que ahora quiere compartir con el mundo entero. Habla de amor, del de verdad, de muerte, pero también de vida.

Esta charla nos ha descubierto muchas cosas, pero entre ellas, nos ha sorprendido la estrecha amistad que une a estas dos profesionales.