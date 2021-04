‘Love is in the air’: Serkan Bolat y Eda Yildiz vuelven a hacer un trato para estar juntos

Todos los que se han enganchado a Love is in the air están en un sin vivir con la relación de Serkan Bolat y Eda Yildiz. Está claro que el amor está presente y la atracción es innegable, pero siempre hay obstáculos que impiden que puedan disfrutar de lo que sienten el uno por el otro.

La cosa está tensa entre ambos. Eda todavía no ha logrado perdonar del todo a Serkan por haberlo ocultado todo lo que sabía sobre la muerte de sus padres. No acaba de confiar en él y la nueva directora de relaciones públicas tampoco está ayudando mucho a que se produzca un acercamiento.

Y por si todo lo que no tienen no fuera suficiente va y aparece la abuela de Eda, esa con la que no se habla desde que murieron sus padres. Ella es el socio secreto del paisajista y ha llegado con la intención de destrozar a la familia que produjo la muerte de su hijo.

Nuevo obstáculo en la relación de Serkan y Eda que lejos de verse resentida por este nuevo inconveniente, parece que va a haber un acercamiento, lo contrario de lo que pretendía la abuela.

Un nuevo trato de unión

En una de las escenas más románticas y sinceras, Serkan y Eda vuelven a hacer un trato para enfrentarse a la nueva socia juntos. Era momento de abrirse y confesar y el arquitecto no lo ha dudado.

"Antes era una persona con sangre en las venas que solo trabajaba, pero llegaste tú y conmoviste mi corazón. Para mí han cambiado muchísimas cosas. Y luego apartaste tu mano de mi corazón. Ya no puedo vivir como un autómata, como antes, y sin ti no puedo soportar todo el peso que aguanta mi corazón. Eda podría ser tu abuela o cualquier otra razón, podría ser cualquier otra cosa. Pero si tu mano sostiene mi corazón estoy dispuesto a enfrentarme a cualquier dificultad", le dice a la paisajista que parece convencida de que lo suyo puede funcionar.

"Trato hecho, Serkan Bolat. Nos enfrentaremos juntos a esto", contesta tras semejante declaración de amor. Y es que su historia está llena de buenos momentos que no pueden tirar por la borda tan facilmente. Sus clubs de fans hay una frase que no pueden quitarse de la cabeza: 'La creatividad aviva el deseo'.

La gran amenaza

Y eso que la amenaza de su abuela no es para desoírla. "El destino de Serkan Bolat y de esta empresa está en tus manos. Si construyes tu futuro con un hombre que consideres que es digno de ti, venderé las acciones y me iré, pero si insistes en continuar con Serkan, me veré obligada a castigarle muy severamente", le decía a su nieta.

¿Logrará esta amenaza distanciar a la pareja? Parece que, de momento, no, pero nunca se sabe de lo que será capaz.