¿Habrá otro tándem Hande Erçel y Kerem Bürsin después de 'Love is in the air'? Hay rumores de serie nueva

La química entre Serkan y Eda ha conquistado a la audiencia de Telecinco. La pareja que protagoniza la serie turca del momento en Mediaset, a la que dan vida los actores Kerem Bürsin y Hande Erçel, se entiende a la perfección fuera de la pequeña pantalla y eso se nota en su trabajo.

Por eso, no es de extrañar que algún productor se interese en trabajar con ambos en el futuro. Y de hecho, los rumores apuntan a que, pese a que Love is in the air ha renovado su contrato para hacer 13 capítulos más, Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían haber recibido una oferta para trabajar juntos en una serie que se emitiría en una plataforma de vídeo en streaming.

Tal y como apuntan desde el portal Teammy, especializado en ficciones turcas, alguno blogueros han empezado a publicar informaciones al respecto. Sin embargo, hasta la fecha solo se trata de rumores pues ni los actores ni ninguna productora ha hecho ningún comunicado oficial al respecto.

De hecho, desde este mismo portal advierten de que en numerosas ocasiones, este tipo de rumores provienen de blogs de fans que expresan sus fantasías. No obstante, también apuntan que existe una posibilidad de que sea el mismo equipo creativo de Love is in the air el que esté pensando ya en la puesta en marcha de otro proyecto y que para él, se barajen también los nombres de los protagonistas de esta serie romántica.

Cómplices fuera de cámaras

Otra de las pistas que ha favorecido los rumores de que Kerem y Hande podrían embarcarse en otra aventura juntos ha sido la respuesta que el actor ha publicado en un post de su compañera el que, junto a una foto de ambos, podía leerse "Parntersincrime".

Kerem, cuyas interacciones con la actriz que da vida a Eda se miran siempre con lupa. No defraudó a los fans que más ganas tienen de encontrar pruebas que les unan tanto en la ficción como en una posible relación amorosa, y contestó: "¡Esta pareja lo resuelve todo! ¡Todo! ¡En cualquier lugar! ¡En cualquier momento!".

¿Será esta una señal de que, al menos están pensando en seguir trabajando juntos después de Love is in the air? ¡No lo sabemos, pero, nos encantaría!