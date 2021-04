Chica Sobresalto lanza ‘Selección natural’, la canción que más le ha dolido componer de ‘Sinapsis’

Maialen ha vuelto a arriesgar y ganar. Chica Sobresalto o Mai para los amigos, lanza Selección Natural, el tercer adelanto de lo que será su primer disco, Sinapsis. La artista reflexiona acerca de la teoría de la evolución de Darwin convirtiéndose ella misma en una criatura del bosque a la que le cuesta adaptarse y lucha por sobrevivir. Una metáfora del acelerado mundo en el que vivimos.

En su formato más vulnerable, íntimo y calmado, graba un videoclip a la par de impactante que el mensaje. Se la ve acompañada de otros seres mágicos, mujeres diversas, que se sientes perseguidas por un depredador que les va a alcanzar.

“Creo que esta es la canción que más me ha dolido componer en Sinapsis. Sí, he sido ese bichito que se queda atrás. Pero también me he visto dejando cosas de lado por pura supervivencia”, escribía en Youtube donde también confesaba que tiene “mucho miedo, no os voy a mentir. Aquí mis luces y mis sombras. Ojalá podáis hacerla vuestra. Por todas esas tortugas que nunca llegaron”.

Novedades de ‘Sinapsis’

Si eres un fiel seguidor de Mai, ya sabrás que su álbum debut, Sinapsis, llega este próximo 14 de mayo y ya habrás escuchado sus adelantos, Fusión del núcleo y Adrenalina junto a Zahara. Un disco que tiene como concepto introspección: “No me daba la gana pensar, que algo como el amor, la tristeza, los orgasmos o la música, pudieran explicarse mediante potenciales de acción, dendritas y neurotransmisores”.

Ahora, ya sabemos las primeras fechas de presentación, que le llevarán a recorrer Valencia (15 de mayo), Barcelona (23 de mayo), Zaragoza (27 de mayo) y Madrid (29 de mayo). Si tú ciudad no está entre las mencionadas, no desesperes, vendrán más. De momento, puedes hacerte con tu ticket en la web oficial.