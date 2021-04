Willy Bárcenas asegura que David Otero no tenía la imagen de ‘sexo, drogas y rock&roll’ de El canto del loco

Willy Bárcenas fue uno de esos adolescentes como otros tantos millones en nuestro país que a principio de milenio daban saltos al ritmo de las canciones de El canto del loco. Poco podía imaginarse en aquel entonces que, años después, compartiría escenario con David Otero para cantar uno de aquellos temas con él.

Ocurrió hace poco más de un año cuando el que fuera el guitarrista de aquel mítico grupo decidió presentar Otero y tú en el Básico Opel Corsa con LOS40 en la sala Joy Eslava de Madrid. Fue el último gran concierto pre pandemia. Todavía se podía abrazar y besar y él lo hizo porque estuvo rodeado de los grandes amigos que han participado en el disco con el que hace balance de sus dos décadas de carrera.

Diez años los pasó con su primo y amigos con uno de los grupos más míticos de este milenio en nuestro país. Los otros diez años siguió en solitario, primero como El Pescao y luego con su nombre propio al frente.

El cantante presentó su disco en un evento conducido por Tony Aguilar en el que volvió a reunir a esos amigos que le han ayudado a recordar. Uno de ellos es Willy Bárcenas, el cantante de Taburete. Juntos han grabado una nueva versión de Una foto en blanco y negro que tantas alegrías les ha dado en el último año.

Recordando a El canto del loco

En ese evento fue donde confesó que él era uno de los seguidores del grupo desde el primer disco. “A mí me gustaba mucho una canción que cantabas tú, El agricultor”, decía. Un tema raro que David dedicó a su padre.

“Ese disco me acuerdo, pero me acuerdo más del siguiente, A contracorriente, ese disco lo quemé. Luego el de Estados de ánimo, Zapatillas… y ahí me quedé. Luego volví a reengancharme con David”, contaba Willy. Algo que le ha sucedido a más gente, como confesó Otero, y eso que Personas, fue el disco más vendido de la banda.

Relevo generacional

También hablaron de unos amigos en común, Hombres G. “David es un tipo más tranquilo, no es la imagen de El canto en su época más joven, esa imagen de sexo, drogas y rock & roll, todo eso no iba con él, es más tranquilo”, contaba Willy sobre su compañero. Algo que corroboraba David.

Muchos han sentido que Taburete tomaba el testigo de El canto del loco o de Hombres G. “No creo que hayamos llegado a lo que fue Hombres G ni a lo que fue El canto del loco. Estamos en nuestro sitio, igual en cuanto a gente joven y locura en los conciertos, sí, pero ellos llenaron El Calderón…varios escalones por encima… pero estamos orgullosos de ser un relevo generacional”, admitía Willy. David, sin embargo, sí les ve como sucesores.