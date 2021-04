Sebastián Yatra y Myke Towers están listos para ‘Pareja del Año’... ¿con Dua Lipa?

Sebastián Yatra se va a convertir en uno de los protagonistas de tu semana. Y es que el 15 de abril va a estrenar su primera y esperada colaboración con Myke Towers: Pareja del Año.

Todo comenzó el pasado 13 de abril cuando compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que anunciaba que se venía un nuevo temazo con otro artista. Eso sí, el nombre del artista estaba en la imaginación de sus fans, pues aún no lo había desvelado. Pero no todo ha quedado ahí.

Después de compartir finalmente la portada de este nuevo sencillo junto al puertorriqueño, ha vuelto a revolucionar a sus fans con una de las imágenes que adelantan los sonidos de la canción. En ella aparece parte del rostro y el cuello de una joven. Muchos se han preguntado si se trata de Dua Lipa, ya que tiene un look muy parecido.

"Estoy loca o esa es Dua Lipa", "Dua?" y "Para mí que ella es Dua Lipa" son algunos de los comentarios que han destacado entre las reacciones. De momento se desconoce si la británica se unirá o no a este tema junto a ambos referentes de la música urbana. Eso sí, no sería la primera vez que se alía a un proyecto de este estilo, pues ya lo hizo en Un Día (One Day) con J Balvin y Bad Bunny.

Sea como sea, estamos seguros que Pareja Del Año va a dar de qué hablar en las plataformas digitales. Y es que cuenten o no finalmente con Dua Lipa en el tema, tanto Yatra como Towers reúnen millones de reproducciones en sus proyectos por separado. ¡Imagina lo que pueden crear con uno en conjunto!

En un primer momento se rumoreaba que iba a ser India Martínez la que acompañaría al colombiano en este nuevo tema. Su comentario en la publicación del cantante hizo saltar todas las alarmas. Pero no, finalmente es el intérprete de Diosa el que comparta su éxito.

Esto de las colaboraciones es algo de lo más común en los proyectos de Yatra. Guaynaa, Pablo López y Álvaro Díaz son algunos de los artistas con los que ha trabajado últimamente. Aunque aún queda pendiente su trabajo con Lola Índigo, que todos deseamos escuchar pronto. De momento, nuestro protagonista y Myke Towers tienen mucho que enseñarnos.