Beret con Melendi, Álvaro de Luna, C. Tangana, Purple Disco Machine… ¡Solo uno puede ser líder este sábado!

Con más entusiasmo si cabe todo el equipo de #Del40al1CocaCola, con Tony Aguilar a la cabeza, afronta una nueva edición del buque insignia de la radio musical española: el último Estudio General de Medios (#EGM), publicado el pasado martes, revelaba que la audiencia del programa ha aumentado en 149.000 oyentes, lo que arroja una cifra total de 1.393.000 seguidores cada sábado, consolidándose como el show líder del fin de semana. Los datos nos dan inmensa alegría, y también más ganas de seguir dándolo todo para que disfrutéis los sábados por la mañana.

La pregunta es obligada: ¿cuál será el éxito más importante del país este sábado? Desde el anterior, tal honor lo ha ostentado Hypnotized, de Purple Disco Machine y Sophie and the Giants. Ahora el DJ alemán y el grupo inglés deben defenderlo ante la presión de sus perseguidores: en el #2, Álvaro de Luna; en el #3, C. Tangana; en el #4, Beret con Melendi (el tándem sevillano-asturiano aún no ha llegado a lo más alto). Mucha atención a los tres artistas internacionales que les siguen: en el #5, Tiësto, en el #6, Ava Max (ninguno de los dos ha sido número uno aún) y en el #7, Olivia Rodrigo.

En cuanto a posibles nuevas incorporaciones, el foco recae en Álvaro Soler, candidato de la semana con su single Magia. Grandes momentos nos ha dado el barcelonés en la lista y de su regreso, con esta canción optimista que anticipa el verano, cabe esperar logros importantes. El HT #MiVoto40ÁlvaroSoler en Twitter puede darle luz verde. Además, Álvaro será el invitado que dará su Voto VIP… ¡A ver cuál es su tema favorito de la lista! Seguro que Tony no deja pasar la ocasión de preguntarle sobre Magia y su inminente tercer álbum.

¡Vuelve el dinerito!

Pero dejemos por un momento a los artistas y hablemos de vosotros, los oyentes. Este sábado vuelve el ¡dinerito! Sí, hasta 3.000 euros podréis ganar si participáis en la convocatoria por SMS (más detalles al inicio del programa). Y por votar en antena (902 39 40 40), y como este mes estamos regalando solo pelis ganadoras de Oscar, os daremos a cambio el BluRay de Avatar, de James Cameron (se llevó tres estatuillas en 2010).

Por si fuera poco, completan el menú nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo, curiosidades de la historia de la lista… Garantizamos una mañana sin tregua; ¡os esperamos!