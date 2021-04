Girl In Red, la cantante viral con comunidad queer en TikTok, lanza: ‘You Stupid Bitch’

Marie Uvlen, más conocida por Girl In Red, es una promesa noruega de 22 años que ya ha encandilado a más de uno en la industria de la música. El productor y hermano de Billie Eilish, Finneas O’Connell, entre otros. Hace unas semanas nos sorprendía con Serotonin, un tema sobre salud mental y el primer adelanto de su nuevo disco, if i could make it go quiet, que aterrizará el próximo 30 de abril en todas las plataformas digitales.

A 15 días de este lanzamiento, regala a su unida comunidad una nueva canción, You Stupid Bitch, que trata sobre una amistad complicada como ha contado en una nota de prensa: “Hay una línea en esta película que adoro, Las Ventajas de Ser un Marginado, que dice, ‘aceptamos el amor que creemos merecer’”.

“Es una frase muy dura, pero es exactamente lo que estaba sintiendo en este momento, cuando estaba ahí para esta persona a la que le rompían el corazón y volvía hacia mí corriendo. Lo dejaba todo para estar ahí con esta persona. Y es que nunca me verá como algo más que una amiga, aun sabiendo que yo podría hacerla muy feliz”, explica la artista.

Un tema que ella define como “muy directo”, “es como, estoy obviamente aquí para ti, pero no paras de hacer cosas con otras personas y te haces daño”, así de claro. Girl In Red se ha caracterizado por hablar de sentimientos universales, de llegar a jóvenes de la Generación Z y reflexionar sobre su sexualidad con la música. Con estos tres ingredientes, se hizo viral en TikTok, llegando a una comunidad muy fiel de seguidores que se sienten plenamente identificados.

Sobre el disco que viene dice que es “un intento de aprender lo que es ser humano; lidiar con las partes más terroríficas de mí misma; vivir con el dolor de saber que sólo soy carne y hueso; a pesar de enfadada, rota e inclemente, poder mostrar mis sentimientos abiertamente; estoy alumbrando las partes más oscuras de mi mente y dejando entrar a todos; en if i could make it go quiet estoy tratando de entender qué carajos está pasando”. Puedes descubrir la tracklist completa aquí y seguirle la pista hasta la fecha de salida.

Forbes 30 Under 30

Uno de los últimos reconocimientos que ha Uvlen ha conseguido es estar dentro de la lista de entretenimiento Forbes 30 Under 30 de 2021 en Europa. Su música pop, LGBTQ+ y salud mental le han llevado hasta aquí, rodeada de otros jóvenes talentos como Emma Corrin (The Crown) o Arlo Parks, otra artista que deberías chequear si Girl In Red está entre tus favs.

Y tú, ¿escuchas a Girl In Red? ;)