Tom Felton (‘Harry Potter’) felicita el cumpleaños a Emma Watson con esta nostálgica imagen

Emma Watson cumplía este 15 de abril 31 años. Una fecha perfecta para recordar lo que ya ha logrado: es una referente feminista a nivel mundial por ponerle voz al movimiento HeForShe, un modelo a seguir en la causa del cambio climático, la sostenibilidad y el humanitarismo que demostró junto a People Tree, una gran defensora del Black Lives Matter, además de ser una mujer con muchísimo estilo que ha marcado tendencia con sus outfits de gala.

Y lo más evidente, una increíble actriz, que ha marcado a generaciones con sus papeles como Mujercitas, Las Ventajas de Ser un Marginado, La Bella y la Bestia e interpretando a Hermione Granger en Harry Potter, entre otros.

Ha sido su compañero, Tom Felton, que interpretaba a Draco Malfoy en Harry Potter el que ha marcado la diferencia con su post de cumpleaños. Una nostálgica imagen de ellos de pequeños ha endulzado las redes sociales. “Happy birthday to the one & only”, se puede leer en el pie de foto. Los dos posan frente al cartel de la película de Scooby-Doo que nos da la pista de la fecha exacta, 2002, por lo que ellos rondaban los 12 y 14 años.

Aunque en las películas viéramos a un Malfoy y Granger enemistados, es una relación muy alejada de la realidad. Aunque él la hiciera de rabiar ante las cámaras detrás había una bonita amistad. Para Hermione, incluso algo más. Fue en una entrevista a People en 2012 en la que reconoció que tenía un completo ‘crush’ hacia el malo de la historia. ¡Para nada hacia Daniel Radcliffe!

“Durante las dos primeras películas tenía un enorme crush en Tom Felton. Él fue mi primer crush. Y lo sabe. Lo hablamos y todavía lo seguimos hablando. Ahora somos muy buenos amigos, eso está guay”, empezaba contando Watson, “nos gustan los chicos malos, él tenía un par de años más que yo y un monopatín. Y realmente eso era todo, solía hacer trucos. Era un chico muy guay”. Sin embargo, Felton solo la veía como una hermana pequeña, y en un crush se quedó todo.

Felton, también en redes sociales, compartía una imagen de ellos dos juntos todavía en pijama en la que enseñaba a la actriz a tocar la guitarra y aseguraba que era “una aprendiz rápida”. ¿Prueba de amistad duradera? Parece que sí.

Desde hace tiempo no se ve a Watson en la esfera pública, nada de eventos, redes sociales o nuevos proyectos y para su cumpleaños no ha sido diferente. Por eso, algunos medios hablan ya de un retiro alejado de la fama que, de momento, solo son rumores ya que ella no ha confirmado nada. Eso sí, no sería la primera vez, después de terminar de grabar HP gozó de dos años de descanso necesarios para su salud mental.