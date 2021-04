Rocío Flores estalla y le manda un desgarrador mensaje a su madre: “Basta, estoy destrozada, no puedo más”

El documental de Rocío Carrasco está suponiendo un terremoto absoluto. Las esferas políticas y sociales de este país se han removido con el testimonio que ha volcado en Rocío: Contar la verdad para seguir viva. Pero si hay unos cimientos que ha dinamitado es el de sus hijos: Rocío y David Flores.

Siempre se ha mantenido muy discreta en lo referente a su relación con su madre. Nunca la ha criticado públicamente y siempre ha intentado tender puentes desde que tiene una vida televisiva. Pero se ha visto superada por las circunstancias y no ha podido evitar mandar un mensaje a su madre en El programa de Ana Rosa donde ha debutado como colaboradora.

Ha empezado explicando que ella no va a entrar a valorar el documental de su madre pero que tenía la necesidad de explicar cómo se siente. “Me estoy creando una coraza, que yo no soy así. La presión mediática que estoy teniendo desde que empezó todo esto, de 24/7, de montón de personas detrás de mí haciéndome todo el rato las mismas preguntas, al final, por mí misma, decido explicar cómo me siento”, contaba sobre su realidad de las últimas semanas.

Reflexionaba sobre las críticas que está recibiendo. Malo si se queda en casa y no va a trabajar porque sería porque tiene algo que ocultar. Malo, también, si va a trabajar porque demuestra que no tiene sentimientos. Se siente duramente juzgada y no puede más.

Una chica destrozada

“Claro que tengo sentimientos y no pocos. Solamente quiero explicar que se juzga y prejuzga, se dice y no se dice. Hay muchas cosas que no son así, las cosas no son así. Y cuando digo que no son así, es porque es la realidad. Yo conozco perfectamente a mi madre, mejor que nadie, y sé mejor que nadie lo que yo he vivido en casa de mi madre. Y conozco perfectamente a mi padre y sé mejor que nadie lo que he vivido en casa de mi padre”, explicaba.

“Se ha dicho que se me han criado en casa con odio. En mi casa jamás en la vida se me ha provocado odio hacia mi madre, jamás en la vida, nunca. Siempre lo he dicho y no tengo por qué mentir porque es la realidad”, aseguraba con rotundidad.

Está claro que estos son momentos muy complicados para ella. “Me siento mal, me siento destrozada, creo que es muy injusto, se superan los límites de los límites de los límites. No soy la única persona que está sufriendo, hay otra persona más que se llama David Flores”, añadía visiblemente emocionada.

Rocío Flores no está de acuerdo con todo lo que se está diciendo sobre su padre. “Se habla de que estoy manipulada… Tengo 25 años, he demostrado muchas veces la clase de persona que soy, que tengo criterio y pienso por mí misma. A la persona que se está describiendo en ese documental no es mi padre. Mi padre no es así, pero dejando a un lado a mi padre y a mi madrea otro lado. Te lo digo a ti, mamá”, decía ya mirando directamente a cámara, “lo he intentado por activa y por pasiva, de manera privada, una y mil veces”.

Mensaje para su madre

Asegura que la gente no sabe las veces que ella se ha puesto en contacto con su madre porque no lo ha contado. Pero parece cansada de guardar silencio. Ha contado que cuando salió de Supervivientes llamó a su madre. Hubo una llamada el pasado 3 de diciembre. “Y ayer volví a llamar otra vez, dos veces, y veo que la única manera de poder contactar es de manera pública”, decía sobre la falta de contestación que ha recibido en su intento de comunicarse con su madre.

“A tus hijos no te los ha arrancado nadie, tus hijos están aquí, tu hijo y tu hija. Levanta el teléfono, lllámanos, habla con nosotros, siéntate con nosotros.. Vamos a aclarar las cosas, en casa. No quiero más daño. Ya no puedo más y lo digo de corazón y como lo siento. Basta, no puedo más. Ni puedo yo, ni puede David, la situación en mi casa es insostenible, es muy injusto, las cosas no son así”, ha terminado diciendo.

Veremos si este miércoles, cuando Rocío Carrasco acuda en directo al programa que está emitiendo su documental, explique por qué no habla con su hija.