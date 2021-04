Antonio Canales aclara en ‘Supervivientes’ cuál es su relación con Fidel Albiac, Antonio David y Rocío Flores

Cada vez que comienza Supervivientes, es costumbre analizar el casting para encontrar las posibles tramas y conexiones que nos puedan dar pistas sobre las alianzas y broncas que vayamos a presenciar durante el programa.

Una de las de este año tenía que ver con Antonio Canales y Olga Moreno. Ambos tenían una persona en común: Fidel Albiac, la pareja de Rocío Carrasco. Sabíamos que tenía una conexión con la familia de Canales desde hace años y que había una relación entre ellos. Por su parte, para Olga, es un enemigo que ha marcado su vida por el conflicto de su marido con su ex.

En el último programa, ambos, Canales y Moreno, fueron llamados juntos para nominar. Jorge Javier Vázquez aprovechó ese momento para aclarar cuál era realmente esa relación del bailaor con Fidel. Le ha preguntado directamente sin son amigos.

Encuentros esporádicos

"Vamos a ver, no soy amigo. El tío de él, ha trabajado siempre en la cartuja de la cerámica de Sevilla donde trabajaba mi padre, pero ni yo soy su padrino ni soy amigo, pero lo conozco desde pequeño", explicaba Canales.

Y ha seguido dando explicaciones: "Lo he visto dos veces en la vida. Cuando Rocío Jurado estaba en su momento culmen y pasó lo de los collarines vinieron a casa. Fue la tercera vez que lo he visto en mi vida. Luego no he vuelto a tener relación con él".

Se habló de que, en aquel momento del accidente, estuvo viviendo en casa de Canales y el bailaor ha querido dejarlo claro. “No, cuando tuvieron un accedente de coche estuvimos todo el día en mi chalet y hablando. Cenamos en casa, pero luego ellos se marcharon a La Moraleja. Y sí, también conozco a Antonio David y Rocío", relataba.

Parece que Canales está entre dos aguas y su compañera de aventura le ha instado a que contase cómo es David. “A mí me cae muy simpático y aunque mucha gente piensa que es un sobrado luego tiene el corazón muy niño”, explicaba.

“Fui la primera persona a la que Rocío le contó que se había enamorado del guardiacivil. En casa si he tenido a Ro y al niño, pero a Fidel no es tanto trato, solo que conozco a su familia", aclaraba claramente desmarcándose de la pareja de Rocío Carrasco.

Parece que la conexión entre Canales y Olga no está dañada por las cosas de fuera.