Kerem Bürsin y Hande Erçel ('Love is in the air') prometen informar si hay avances en su relación

Kerem Bürsin y Hande Erçel han enamorado a todos aquellos que les conocen. La pareja principal de la serie turca de Telecinco, Love is in the air, está causando sensación entre todos los fans de la ficción, que cada vez que ven a ambos actores tratan de encontrar pistas en su comportamiento que denoten que su amor ha dado el salto de dentro, a fuera de la pantalla.

Sin embargo, aunque el actor que da vida a Serkan y la actriz que interpreta a Eda parecen estar cada vez más unidos, por el momento ni uno ni el otro han confirmado que tengan una relación romántica. Al contrario, después de que se les haya visto en reiteradas ocasiones presumir de amistad en las redes sociales —donde incluso se han dedicado piropos—, ambos han querido aclarar su situación actual.

Después de que la prensa les pillara acudiendo juntos al gimnasio, tal y como recoge Divinity, Kerem Búrsin y Hande Erçel han hablado para aclarar que, por el momento, no son pareja. Y decimos por el momento porque ninguno de los dos ha sido rotundo respecto al tema.

El primero en romper el silencio fue Kerem, quien al abandonar las instalaciones deportivas en las que se encontraba entrenando junto a su amiga, aseguró a los periodistas que "se les informará si hay algún avance en ese tema".

Después, la actriz, que salió unos minutos más tarde de su entrenamiento según recogen los medios, dijo algo muy parecido. "Lo sabrán cuando suceda, amigos", indicó Erçel a los periodistas al respecto de una posible relación con su compañero de reparto en Love is in the air.

Siempre muy cómplices

Además de haberse lanzado piropos varios a través de las redes sociales, la pareja siempre se muestra muy compenetrada en las imágenes que comparten las redes sociales. De hecho, hace solo unos días la intérprete subió a su perfil de Instagram una fotografía de ambos acompañados de la frase "Partners in crime", algo que avivó los rumores; pues como respuesta, su compañero de reparto aseguró que "¡Esta pareja lo resuelve todo! ¡Todo! ¡En cualquier lugar! ¡En cualquier momento!".

¿Será esto una señal de que poco a poco la amistad podría ir avanzando hacia algo más? ¡Habrá que esperar para verlo!