Anabel Pantoja muestra el resultado de su último retoque estético

Anabel Pantoja dejó Sálvame hace unas semanas en lo que parecía una decisión definitiva. Pero no ha tardado en volver con la excusa de que su chico, Omar Sánchez, se ha convertido en uno de los nuevos concursantes de Supervivientes 2021. La sobrina de Isabel Pantoja divide su tiempo entre los dos programas defendiendo a su ‘Negro’.

La hemos visto en su modo más dramático contando cómo duerme abrazada a un cojín echando mucho de menos a su chico. La hemos visto con ataque de celos al ver una pierna de chica cerca de la de su pareja una de esas duras noches durmiendo al raso. Pero también la hemos visto alegrarse por las victorias de su chico. ¡Lo que le queda!

Y mientras, sigue con su plan de mejorar su aspecto físico. Ya contó en Sálvame hace unos días que se había sometido a una intervención quirúrgica para lucir un abdomen más plano. Tal vez cansada de que siempre se esté especulando con un posible embarazo.

Solución en el quirófano

El caso es que decidió hacerse una liposucción con una operación que se alargó durante seis horas. Fue antes de que su chico pusiera rumbo a Honduras, aunque lo había mantenido en secreto.

“Se suponía que tenía que estar un día en el hospital y me tuve que quedar cuatro", explicó en el programa. Le bajaron los glóbulos rojos, y por precaución, los médicos decidieron que se quedara más tiempo en observación. "Me desangré. Lo he pasado muy mal", aseguró. "Aún me estoy recuperando, pero creo que ya he perdido ocho kilos", añadió.

Cuatro días en los que tuvo a su lado a Omar Sánchez en todo momento salvo el día que tuvo que volver a casa porque su abuelo había fallecido. Volvió en seguida y no se separó de su lado. “Cuando me desperté lo primero que me dijo Omar fue que se iba a Supervivientes", recordó Anabel.

Ahora que ya ha contado abiertamente el retoque que le ha hecho a su cuerpo, no ha dudado en mostrar el resultado. Se ha puesto un “uniforme veraniego”, como ella lo ha llamado, para mostrarnos su tripa nueva y su silueta de curvas espectaculares.

Y su chico, en lugar de disfrutar de este nuevo cuerpazo, está sufriendo precariedades en la isla.