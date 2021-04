El consejo emocional de Miki Núñez a Blas Cantó sobre Eurovisión

Actuar en Eurovisión es una vivencia única y que los artistas que pasan por ella no olvidan jamás. Miki Núñez lo sabe bien y es que en 2019 fue el encargado de representar a España en el famoso Festival al ritmo de La Venda.

Ahora, dos años después (debido a la crisis del coronavirus), le ha llegado el momento a Blas Cantó. El cantante murciano cantará la preciosa balada Voy a quedarme el próximo 22 de mayo en Rotérdam.

Miki sabe mejor que nadie por lo que está viviendo su compañero. “Claro que hemos ido hablado. No mucho, pero siempre que coincidimos le he preguntado qué tal y siempre me dice que mucho trabajo, pero es lo que toca”, dice Miki en una entrevista para LOS40.

El consejo que Miki le daría

Miki asegura que siempre le pregunta por qué consejo le daría a Blas y que nunca sabe qué contestar y es que el intérprete de Él no soy yo lleva muchos más años en la industria:

“Me preguntan mucho qué consejo le daría a Blas, pero no puedo darle ninguno. Si es que es cuatro veces más grande que yo en el mundo de la música, lleva muchísimo más tiempo, tiene una voz increíble, lleva una canción que le queda genial y es muy currante. Lo máximo que le puedo decir es algo más emocional”

El cantante de Sin Noticias de Gurb ha continuado explicando que si le dijese algo, sería lo que a él le hubiese gustado escuchar en aquel momento:

“Me gustaría decirme a mí mismo en aquella época de Eurovisión: “Tranquilo, señor Miguel. Todo va a ir bien. No se preocupe del todo, que cada uno tiene que hacer su papel. Intenta no romperte tanto la cabeza con esto”. Esto es lo que le diría. Y que disfrute mucho porque es una cosa que solo se vive una vez a no ser que seas Raphael”.

Miki asegura que todo el tiempo en el que te estás preparando para Eurovisión es muy intenso: “Piensa que durante un tiempo, en el caso de Blas durante más de un año, te centras solo en Eurovisión: desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Es muy heavy”.

Sin duda, unas palabras que le vendrán muy bien leer a Blas. Seguro que le saldrá genial.