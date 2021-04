Alexia Rivas, cuestionada por no comer, ¿un abandono encubierto?

La situación de Alexia Rivas en Supervivientes 2021 es delicada. Lleva varios días sin comer y su situación preocupa. Llegó al programa muy baja de peso, con tan solo 43 kilos y parece que va a bajar porque no se alimenta.

"Ayer llevaba como 24 horas sin comer. Me comí unos garbanzos y me sentaron muy raro al estómago. Desde entonces lo eché todo, tengo pinchazos en el estómago y me mareo constantemente y lo estoy pasando mal", le comentaba a Jordi González cuando contactó con ella en Conexión Honduras.

La concursante lleva varios días negándose a comer y cada vez está más débil. Sus compañeros intentan animarla para que ingiera algo de alimento, pero ella se niega. Jordi dejó claro que en todo momento está siendo atendida por el equipo médico del programa.

Reprimenda en directo

“Si te niegas a comer te estás provocando un problema de salud serio y no es un problema médico, sino tuyo y para nosotros esta actitud de desidia, de apatía, de no querer comer, es lo que vendría a parecerse a un abandono y abandonar tiene consecuencias”, le decía el presentador dejando claro que no la estaba regañando sino señalando lo que estaban percibiendo sobre su comportamiento.

Ella insistió en que no es problema de que no le guste la comida, sino que su cuerpo no la digiere. “Mejor que yo no sabe nadie cómo que encuentro, que es fatal”, aseguraba. Jordi insistía en que los médicos la están atendiendo y haciendo un seguimiento.

"El equipo médico te está haciendo un seguimiento. Si lo consideras insuficiente dilo. Teniendo en cuenta tu situación te apartará de la convivencia, pero en ningún caso del programa. Yo te pido que te animes, que este es un bache, no es fácil ya lo sé. Estás en un concurso de extremísima dificultad y por eso os animamos a todos", le insistía el presentador.

La pizza sorpresa

Pero la concursante insistía en que “no es una cuestión de ánimo. Cualquier esfuerzo es como una maratón”. Jordi le recomendaba que se pusiera en manos de los médicos y les hiciera caso. Y por si esta reprimenda no hubiera sido suficiente, la organización decidió darle una porción de pizza y siete minutos para comérsela para cortar con su ayuno. El tiempo que tardara es el que le quitarían a su equipo para disputar la prueba de recompensa.

Para ella, ha supuesto una auténtica pesadilla. No había más que ver sus caras. Lara Álvarez tampoco lo ha pasado bien. El caso es que ha consumido todo el tiempo y no ha acabado el trozo de pizza. Aunque eso no ha supuesto que su equipo no pudiera disputar la prueba como le habían dicho.

Debate en redes

Muchos espectadores han entendido este momento como una encerrona a Alexia. Otros piensan que tiene un trastorno alimenticio de libro y que no se están portando bien con ella. Hasta Violeta Mangriñán, que tuvo que abandonar el concurso por problemas estomacales, ha salido en defensa de la concursante.

Las diferentes posturas respecto a lo que está sucediendo con Alexia ha generado un gran debate en redes sociales que reparten sus comentarios entre críticas al programa y críticas a la concursante.

Veremos qué pasa finalmente con ella.