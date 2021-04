Horus, el perro protagonista de ‘Supervivientes 2021’ gracias a Lola

La falta de comida y los insectos están haciendo que la estancia de Lola en la Playa destierro de Supervivientes 2021, esté siendo un auténtico infierno. La soledad tampoco es algo fácil. Pero no hay nada que una pizza no arregle. Bueno, vale que no surte efecto con concursantes como Alexia para las que comerse un poco de este deseado alimento es una pesadilla, pero la cara de Lola era bien distinta.

Destilaba alegría, casi tanto como la que pudimos verla cuando recibió la gran sorpresa de la noche. Jordi González le dijo en Conexión Honduras que estaba llegando una barca a donde estaba ella. Su cara fue un poema cuando vio cómo en la barca llegaba Horus.

Los seguidores de la carrera televisiva de Lola sabrán que se trata del perro que comparte con su ex, Diego, y que tuvo tanto protagonismo en la última edición de La isla de las tentaciones. La concursante dejó claro que lo peor de su ruptura era la posibilidad de perder al perro.

Finalmente, la pareja llegó a un acuerdo para tener una custodia compartida y su amor por el perro, lejos de disminuir ha ido creciendo en este tiempo. Así que verlo, aunque fuera en foto, fue un golpe de efecto para ella.

Doble sorpresa en Playa Destierro

El cartel del perro a tamaño natural nos permitía comprobar la sintonía que tiene con su dueña. En cuanto a estilo, coinciden en su pasión por el animal print. No había más que ver el pañuelo del perro y el bikini de la superviviente.

Sin duda, aunque solo se trataba de su perro en formato cartón, supuso una alegría para ella. Su sonrisa era muy diferente a la que tenía cuando le contaba a Jordi lo mal que se encontraba.

"Estoy muy mal, lo juro por mi abuela que me quiero ir. Me encantaría que me vierais cantando y bailando, pero es que no estoy bien, de verdad. Estoy muy decaída, intento hacer cosas para animarme, pero al final me derrumbo. No quiero estar aquí", le aseguraba.

En ese momento le daban la posibilidad de abrir 8 caracolas para conseguir un trozo de pizza. Lo consiguió y acabó la jornada comiendo y con la compañía de su perro, o casi. Ya veremos si le dan la fuerza suficiente para aguantar hasta el próximo jueves cuando reciba la visita del próximo expulsado.

De momento, podrá sentirse un poco más acompañada en ese aislamiento al que ha sido relegada.