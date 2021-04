Así será la gira de hologramas que prepara ABBA

Los planes de ABBA para volver a la actualidad musical no dejan de retrasarse. En teoría, debía ser en 2019 cuando volviéramos a ver a los cuatro integrantes de la banda sueca en acción, pero ese reencuentro aún no se ha producido. Eso sí, hay que tener en cuenta que este regreso a la música no será real, lo anunciado fue una gira a través de hologramas que los propios miembros de la agrupación anunciaron como los 'abbatars', su primera aparición desde la separación del grupo en 1982.

Para redondear este regreso, ABBA también anunció que estrenarían dos nuevas canciones nunca antes escuchadas. Sus títulos serían I still have faith in you y Don't shut me down. Sin embargo, la pandemia y el retraso de los planes de en general han hecho que estos temas aún no se hayan publicado. Para compensarlo, la banda ha rectificado y ha dicho que no serán dos, sino cinco las canciones que publicará próximamente.

Poco se sabe sobre las canciones, pero el grupo reconoció que, sobre las dos canciones iniciales, una de ellas sería un tema más pop que invitaría a bailar, mientras que el segundo es algo más atemporal y triste, pero también feliz al mismo tiempo.

Björn Ulvaeus, uno de los miembros de la banda y compositor de sus letras, ha hablado sobre los futuros planes de la banda y ha dado más detalles sobre la gira de hologramas de los iconos del pop, y ha asegurado a sus fans que será muy parecido al sonido original de ABBA. Así lo ha reconocido en una entrevista en The Times, donde admite que las voces de Agnetha Falskog y Anni-Frid Lyngstad no llegan a la misma altura que hace unos años, pero cree que los fans no van a notar ninguna diferencia.

Para la creación de los avatares con los que girarán por varias ciudades, cuenta que fueron fotografiados por todos los ángulos, para lo cual fue necesario que hicieran "diferentes muecas frente a la cámara". Para ello "pintaron puntos en nuestros rostros y midieron nuestras cabezas", cuenta el músico.

El grupo sueco de cuatro componentes, compuesto por Ulvaes, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog, saltó a la fama internacional en 1974 después de ganar el Festival de Eurovisión con Waterloo. En la cima de su fama, la banda estaba compuesta por dos parejas casadas, pero ambas relaciones se rompieron durante su tiempo como grupo. ABBA se separó en 1982. Se reunieron en 2016 en un evento privado por el 50 aniversario de la primera reunión entre los compositores Bjorn y Benny.