Edurne pasea con su bebé y deja claro que su carrito a lo Minie de Jeremy Scott no es el único que tiene

Edurne está pletórica en estas primeras semanas como madre. Está dedicando todo su tiempo a la que pequeña Yanay con la que se ha trasladado a Manchester, donde su chico, David De Gea, tiene que cumplir con sus compromisos profesionales.

Y sí, pese a lo que podamos pensar, en la ciudad inglesa también sale el sol de vez en cuando y la cantante y presentadora lo sabe y lo aprovecha. “Paseíto dominguero!! 🥰👶🏼🦁”, compartía este fin de semana en el que salía a dar una vuelta con su pequeña.

No iban solas, les acompañaba su perro. Así que, entre la mascota y el carrito de su bebé, le quedaban pocas manos disponibles a Edurne, algo que señalaba Rasel que la veía demasiado ocupada. “❤️❤️❤️❤️❤️ para morir de amor”, compartía Carme Chaparro. Su chico, por su parte, compartía otro de los emojis más amorosos: “😍”.

Segundo carrito

El caso es que su paseo no ha pasado desapercibido y no sólo por esto sino por el carrito en el que llevaba a la pequeña. Se trata de un modelo de Cybex que no habría llamado especialmente la atención de no ser porque no es el primero carrito que le vemos a Edurne.

Lo normal es tener un único carrito, más que nada por el espacio que ocupan estos armatostes. Pero claro, ella no debe tener este tipo de problemas y debe tener una colección. Este es el segundo que vemos, un poco más discreto que el diseño de Jeremy Scott a lo Minnie Mouse que le habíamos visto en un principio.

Se trata de otro estampado de la colección de moda de esta firma que parece haberla dotado de sus últimas novedades. El que no le hemos visto todavía es el diseño selvático que ha aportado DJ Khaled a Cybex. Recién estrenado, puede que dentro de poco lo veamos portando a la pequeña de Edurne.