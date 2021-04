Kerem Bürsin, Hande Erçel y una foto borrosa: más rumores de noviazgo entre los protas de 'Love is in the air'

Los fans de Love is in the air están tan empeñados en que la pareja que forman Serkan y Eda en la ficción turca que en nuestro país emite Telecinco, de un salto a través de la pantalla y una a Hande Erçel y Kerem Bürsin en la vida real, que no cesan en su intento de confirmar una relación amorosa entre los actores que, hasta ahora, al menos no se ha hecho oficial.

El último intento ha llegado desde Maldivas, donde un turista que se encontraba alojado en un hotel ha asegurado que ha visto a la pareja de actores disfrutando de unas vacaciones en el Índico y ha aportado lo que, según sostienen algunos portales de cotilleo turcos, es una foto de los dos en el restaurante del hotel.

Sin embargo, la fotografía se ve tan borrosa que es imposible apreciar de quién se trata, por lo que, hasta el momento, no se puede confirmar que los intérpretes estén juntos y solos disfrutando de unas vacaciones.

Haklarında çıkan aşk haberlerini sürekli yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin, baş başa Maldivler’e tatile gitti! Bu sabah havaalanında ikiliyi gördüğünü söyleyenler olmuştu. Az önce de Maldivler’de bulunan bir kişi, bulanık da olsa ikilinin fotoğrafını çekip paylaştı. pic.twitter.com/N5xMNsna9w — Kadraj Magazin (@kadrajmagazin) April 18, 2021

Lo que sí sabemos es que, Hande Erçel sí está en Maldivas. La propia actriz ha subido a sus redes sociales una imagen en la que se la puede ver disfrutando de una puesta de sol en el hotel Ayada Maldives en la isla de Maguhdhuvaa a la que ha acompañado con la frase "Perdiéndome en un sueño".

Hande Erçel en Maldivas. / Intagram - Hande Erçel

Por su parte, aunque las imágenes ya no aparecen en su Instagram, Kerem Bürsin también se encontraría, según Divinity, en algún lugar paradisíaco tomándose un descanso. En concreto, la cadena de Mediaset ha asegurado que el actor turco ha subido a sus redes un vídeo en el que se le puede ver disfrutando de un paseo en lancha sobre aguas cristalinas.

¿Serán las aguas que rodena a la isla de Maguhduvaa? ¿Estarán los dos actores juntos en Maldivas disfrutando de unas vacaciones como amigos? ¿Lo harán como pareja? ¿Estarán trabajando? ¿O simplemente cada uno estará por su lado y no estarán compartiendo destino?

Por el momento, habrá que esperar a ver cuáles son los siguientes pasos que dan los intérpretes que dan vida a Serkan y Eda, pues, según ellos mismos prometieron a la prensa hace solo unos días, cuando les pillaron acudiendo al mismo gianasio, cuando haya novedades sobre su relación, lo harán saber.