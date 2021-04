J Balvin se harta y contesta a un hater que le critica por su fama y su dinero

J Balvin se ha convertido en un icono global de la comunidad latina que está presente en todo el mundo. Buena prueba es la última portada que ha protagonizado. La cabecera hindú, L’Oficciel, le ha dado la portada de su 20 aniversario en un intento de reivindicar ese poderío del ‘latino gang’.

“Líder mundial en la música reggaeton, @jbalvin ha sido correctamente nombrado como 'príncipe del reggaeton'. Recientemente nominado a un Grammy por One Day, J Balvin se convirtió rápidamente en 'rompecorazones' para muchos. En nuestra edición del 20 aniversario de L'Officiel, nos sentimos honrados de tener a esta estrella en nuestra portada”, explicaba la publicación.

Y es que no hay rincón en este planeta a donde no haya llegado su música. “He estado diciendo 'Latino Gang' durante muchos años, por lo que es muy emocionante ver a la música latina convertirse en la fuerza mundial", asegura el colombiano.

De la música latina, de su inspiración, su excéntrico sentido de la moda o del amor, habla en la entrevista que veremos en el número de la revista de la que es portada. “El amor es tan importante, es una conexión que une a las personas, pero también puede ser un desafío”, confiesa el cantante que está enamorado de Valentina Ferrer.

Aunque no todo el mundo es tan amable. De hecho, cuando ha compartido esta portada en sus redes ha recibido alguna crítica. “Gente como tú y colegas del género es el tipo de gente que está jodiendo este mundo no necesita gente sin alma por entregar su alma por FAMA Y DINERO pero ellos lo viven a diario cuando se van a acostar no pueden ya jamás poder encontrar su tranquilidad y ya muchos lo están hablando y la verdad está siendo revelada cada día más porque ni con todo su dinero y fama nadie de ustedes famositos podrán comparar subalma otra ves a menos que se arrepientan y pidan perdón de Dios”, escribía un hater.

Contestando al hater

El cantante, harto de callarse ante semejantes discursos, ha estallado y ha contestado: “Gente como tú que juzga sin saber jode más el mundo utilizando el nombre de Dios para juzgar, sal a la calle y ayuda a alguien mejor sirve para vivir que el Dios sabe que no en Redes ajenas juzgando por la vida”.

Y desde aquí solo pedimos a todos los que escriben en redes que, por favor, cuiden un poco la forma de escribir, que, en ocasiones, cuesta entender lo que ponen por lo mal que está escrito. Que entendemos que, en redes, el lenguaje es otro, pero, por favor, a ser posible, que se entienda un poquito mejor.