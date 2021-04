J Balvin y Valentina Ferrer confirman que van a ser padres

Aunque J Balvin no haya tenido demasiada suerte en esta edición de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), parece que la vida le tiene preparada una gran aventura por delante mucho más allá del terreno musical. Después de muchos rumores al respecto, el colombiano y su pareja, Valentina Ferrer, han dado la noticia: van a ser papás y muy pronto.

El cantante y la modelo confirmaban con una sesión de fotos lo que muchos fans ya sospechaban pero sobre lo que ninguno de los dos se había pronunciado hasta ahora, ambos caracterizados por ser muy celosos de su intimidad y discretos sobre su vida privada.

Posando para Vogue México, la modelo daba la exclusiva de su avanzado estado de embarazo con una sesión de elegantes fotos en blanco y negro donde ella es la auténtica protagonista, mientras un tímido J Balvin abraza la barriga de su novia en un recatado segundo plano. “Me hice la prueba en el baño con mi perro para no estar sola. Me la hice como tres veces seguidas porque no me lo creía (...) Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, confesaba la futura mamá.

Además, la modelo ha explicado que se está tomando su embarazo con mucha calma y que cómo pueda cambiar o no su físico no es una de sus principales preocupaciones: “Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, explicaba a la revista.

Anitta, Sofía Reyes, Becky G o Mau y Ricky han sido algunos de los nombres de la música urbana y grandes amigos del colombiano que no han podido evitar caer rendidos ante este anuncio e inundar el Instagram de la futura mamá de felicitaciones y de emojis de corazones. En el caso de los intérpretes de Fresh, autoproclamándose “tíos” del futuro bebé.

¿Quién es Valentina Ferrer?

Valentina Ferrer es una modelo y actriz argentina. En 2015, representó a su país en el certamen de Miss Universo y, desde entonces, se ha labrado una prometedora carrera en el mundo de la moda. Fue en el año 2017 cuando conoció a J Balvin gracias a su aparición en uno de los videoclips del reguetonero, Sigo extrañándote, una experiencia profesional que cambiaría por completo el rumbo de su vida.

Sin embargo, no fue hasta los Premios Grammy del año 2019 cuando la pareja confirmó su relación sentimental (otra vez, tras muchos rumores) presentándose juntos en la alfombra roja.

¡Enhorabuena a los futuros papás!