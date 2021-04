Aitor Ferrón: 10 curiosidades del azafato que no ha pasado desapercibido en ‘El precio justo’

Hubo un tiempo en el que el papel de azafata de televisión estaba reservado para el sector femenino. Las azafatas del 1,2,3 o del sorteo de la Once, adquirían cierta popularidad que acababa siendo un trampolín profesional para muchas de ellas.

Pero los tiempos cambian y ahora, ese papel también lo ostentan los chicos. Buena prueba es Aitor Ferrón que se ha convertido en el azafato de El precio justo que no ha pasado desapercibido por sus ojazos y físico envidiable.

Carlos Sobera está al frente de este formato que ha pasado a tener emisión de lunes a viernes en Telecinco en un intento por competir con Pasapalabra en Antena 3. Aparte de poner los precios a los diferentes productos, las gracietas que hay entre presentador y Luis Larrodera, o entre presentador y azafatos, entre los que se encuentra su hijastra, están generando muchos titulares.

Todo apunto a que Ferrón irá ganando protagonismo en el programa y hemos querido recopilar 10 curiosidades sobre él.

#1. Origen: Tiene 27 años y nació en Ceuta, aunque se mudó a Granada para estudiar Trabajo Social y se enamoró de la ciudad.

#2. Entrenador deportivo: Siempre ha sido un enamorado del deporte y reconoce que le ha dado la vida. En 2016 decidía convertir su pasión en una profesión. Se convertía en entrenador superior de culturismo, musculación y fitness. También tenía la titulación de entrenador personal de la Federación Española de Halterofilia. Siguió formándose y un año después se especializó en nutrición deportiva.

#3.Pasión por el deporte: No hace falta más que un pequeño vistazo a sus redes para darse cuenta del tiempo que pasa en el gimnasio. Le apasiona el deporte y practica fútbol, tenis, atletismo, crossfit, ciclismo o natación. También se ha aficionado últimamente a la esgrima.

#4. Trastorno de conducta alimentaria: No siempre ha ganado la vida sana en su día a día. Cuando tenía unos 21, 22 años sufrió un trastorno de conducta alimentaria. “Fue un año que me estaba destrozando la vida y no me daba cuenta. Tenía una vida super estricta porque quería creer una imagen que la gente valorara y aplaudiera y pensaba que tenía que esforzarme y hacía una dieta super estricta”, recuerda. Salió de ahí él solo y nunca se lo contó a nadie.

#5. Modelo: Le gustan los retos y es consciente del poderío de su físico y eso le llevó a presentarse al certamen de belleza que le nombró Míster Ceuta 2016. Probó este camino y desfiló para Hugo Boss, Bere Casillas o Adolfo Domínguez. Actualmente es la imagen de la campaña de baño de hombre 2021 de Agatha Ruiz de la Prada. También ha sido portada del calendario Cosmopolitan.

#6. Interpretación: También ha desarrollado su faceta de actor para la que se formó entre 2017 y 2019 en el Estudio Juan Codina. Ya le hemos podido ver en series como Servir y proteger en RTVE o en Soulmates, de la cadena norteamericana AMC. También ha hecho sus pinitos en el teatro con La sexta alumna de Benja de la Rosa.

#7. Parecidos razonables: A veces luce tupé y eso junto a su mirada tan penetrante ha hecho que algunos le consideren el hijo no reconocido de John Travolta. Aunque nada más lejos de la realidad.

#8. Un referente: Durante una entrevista con una amiga confesó que su referente es Arnold Schwarzenegger “porque es un tío que ha conseguido todo lo que le ha dado la gana. Fue pionero en un deporte que para todos era desconocido como es el culturismo, pero es que no se quedó ahí. Fue al cine y fue de los mejores actores valorados de su época. Pero es que no se quedó ahí, fue a política y fue gobernador de California”.

#9. Un propósito: Asegura que una cosa que va a hacer, sí o sí, es dar la vuelta al mundo con una mochila para salir de la vida tan rígida de la capital.

#10. Futuro: Su sueño es poder vivir de la interpretación. Le gustaría invitar a sus padres al estreno de su primera película y agradecerles delante de todos lo que han hecho por él.