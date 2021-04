8 datos sobre Bruce Springsteen: su vida, su carrera y sus mejores canciones

Muchas veces ha sido definido como uno de los héroes culturales de Estados Unidos. Con los 70 años ya cumplidos, Bruce Springsteen sigue siendo uno de los músicos más respetados de la actualidad. Lejos de retirarse, el de Nueva Jersey ha publicado su último disco, Letter to you, junto a su inseparable E Street Band, y ha vuelto a cosechar grandes críticas y éxitos de venta.

Es complicado hacer una lista completa de los logros artísticos y los elogios que ha recibido por ellos el 'Boss'. Bruce Springsteen lleva actuando en vivo durante más de medio siglo, y es el decimoquinto artista más vendido de todos los tiempos. A su primer álbum, Greetings From Asbury Park, lanzado en 1973, le han seguido 18 álbumes de estudio, seis álbumes en vivo y docenas de grabaciones en vivo. Vamos a conocer a este incombustible artista un poco más a fondo.

¿Cómo se llama Bruce Springsteen?

Todo el mundo le conoce como Bruce o directamente con el sobrenombre de Boss, pero el nombre oficial del músico es Bruce Frederick Joseph Springsteen. El músico ha querido desprenderse de sus dos últimos nombres para quedarse con una forma de conocerlo mucho más sencilla y con más gancho comercial.

El escritor y experto Andrew Delahunty explicó en una entrevista en la BBC cómo surgió el Boss: "En los primeros días, cuando él y la E-Street Band tocaban en lugares pequeños, el trabajo de Bruce era recolectar el dinero y pagar al resto de la banda", dice Delahunty. "Esto los llevó a empezar a llamarlo The Boss, un apodo que se ha quedado".

Bruce Springsteen con la E-Street Band, presentando su disco 'Born In The USA' en 1985. / Ebet Roberts/Redferns

¿Dónde vive actualmente Bruce Springsteen?

Si hay alguien que se siente orgulloso de sus raíces y lleva la bandera americana allá donde va, este es Bruce. Desde sus primeros discos ha impreso en ellos el orgullo que siente al ser de Nueva Jersey, el estado americano que lo vio nacer y en el que aún reside. En su biografía Born to run habla de este lugar como el lugar conde pasó sus años de niñez y juventud. Allí se crio, en el "pequeño y reaccionario" municipio de Freehold, donde vive ahora, eso sí, en una casa más acorde con su cuenta corriente.

En 1949, cuando Springsteen nació, el músico se refiere a esta población como "un pueblo cochambroso de una sola boca de incendios" pero en el que "a pesar de la presión social de los ignorantes y los intolerantes, podías andar libremente sin temer por tu vida". La residencia actual del Boss está a solo media hora del lugar en el que nació, una zona de enormes casas con verdes praderas a su alrededor.

La casa conde creció Bruce Springsteen, en la calle Institute Street en Freehold, Nueva Jersey. / James Leynse/Corbis via Getty Images

¿Cuánto dinero tiene?

No importa cuanto tiempo pase, ni lo duro que haya sido el último año musicalmente hablando para Springsteen. Siempre suele aparecer en la lista de los cantantes más ricos del mundo, y no es para menos. Se calcula que tiene un patrimonio cercano a los 245 millones de dólares.

La revista especializada People With Money publicó recientemente que en el último año, hasta marzo de 2021, ha ganado la nada despreciable cifra de 82 millones de dólares, con una ventaja de 50 millones sobre su competidor más cercano, lo que le hace el mejor pagado del mundo.

Para gestionar todo este ingente patrimonio, el artista cuenta con inversiones en multitud de acciones, varios bienes inmobiliarios, restaurantes, un equipo de fútbol americano, ha sacado su propia marca de vodka y cuenta con su propia línea de moda y un perfume que se ha vendido con mucho éxito.

¿Cuántos discos ha vendido Bruce Springsteen?

Parte de ese dinero que tiene el artista, lógicamente, proviene de los royalties y las ventas de sus discos, que también son mareantes. Ha vendido cerca de 65 millones de discos en Estados Unidos y unos 120 millones en todo el mundo. Diez de sus álbumes han llegado al Nº1, entre ellos su emblemático Born to Run (1975), considerado uno de sus mejores trabajos, y su exitoso álbum Born in the USA (1984) con más de 15 millones de copias vendidas y numerosos single ocupando los puestos más altos en las listas de éxitos.

Además de estas ventas, a lo largo de su increíble trayectoria musical ha obtenido innumerables reconocimientos como 20 premios Grammy, dos Globos de Oro, un Óscar y tiene un puesto en el aclamado Salón de la Fama del Rock and Roll.

¿Cómo se llama su guitarrista?

Springsteen ha estado acompañado desde el principio de su carrera por la E Street Band, la banda con la que ha grabado sus discos más importantes desde 1975. Como parte de esta formación, destaca el guitarrista Steven Van Zandt, que se encarga de redondear la voz del Boss con su destreza con las cuerdas.

De origen italiano, fácilmente identificable con sus bandanas y sus chaquetas, también es un gran arreglista, productor y DJ que, no contento con eso, se metió en 1999 en el mundo de la interpretación. Van Zandt interpretó a Silvio Dante, el brazo derecho del mafioso por excelencia en el mundo de las series, Tony Soprano.

Es además un hombre muy comprometido con la importancia de la música, y por ello fundó la ONG Rock and Roll Forever Foundation junto a Bono, Jackson Browne, Bruce Springsteen y Martin Scorsese. En ella se utiliza la historia del rock como una disciplina indispensable para entender el desarrollo de Estados Unidos.

Bruce Springsteen y Steven Van Zandt,en la gala anual del Rock And Roll Hall Of Fame de 2014. / Kevin Kane/WireImage for Rock and Roll Hall of Fame

¿Qué significa la palabra Springsteen?

Todos los diccionarios recogen la palabra Springsteen como el apellido de Bruce, y llevan una pequeña descripción de la biografía del personaje. "Nacido en 1949, es un cantante, guitarrista y compositor". Además, también recoge algunos de los discos más importantes del músico, entre los que destacan Born to Run (1975), Darkness on the Edge of Town (1978), Born in the USA (1984), The Ghost of Tom Joad (1995) y The Rising (2002).

¿Dónde y cuándo nació Bruce Springsteen?

Bruce Springsteen nació el 23 de septiembre de 1949 en Long Branch, Nueva Jersey, y después se instaló con su familia Freehold Borough, donde pasó su infancia, un pequeño pueblo también del estado de Nueva Jersey. Cuenta con ascendencia irlandesa e italiana. Es hijo de Frederick Springsteen, un conductor de autobús que pasó mucho tiempo desempleado, y de Adele Ann Zerilli, que trabajó de secretaria. Tiene dos hermanas menores, Virginia y Pamela.

Pasó su infancia y adolescencia marcado por la severa educación que recibió en los colegios católicos donde estudió. Se vio obligado a formar parte de ellos por la complicada situación económica que atravesó su familia cuando él solo era un niño. Esa situación creó en él un fuerte sentimiento de rebeldía e inferioridad que acabó plasmando en sus inconformistas letras.

8 datos sobre Bruce Springsteen: su vida, su carrera y sus mejores canciones

Las canciones más icónicas de Bruce Springsteen

Con una trayectoria tan larga e icónica en el mundo de la música, es difícil elegir qué canciones con las más importantes del Boss. Desde su intempestiva Growin' up hasta la actualidad, estos son los temas donde mejor refleja esa narrativa en torno a las almas perdidas de la América más olvidada.

1. Growin' up

2. Born to run

3. Badlands

4. Drive all night

5. Born in the USA

6. Tougher than the rest

7. The ghost of Tom Joad

8. The rising

9. Land of hope and dreams

10. There goes my miracle