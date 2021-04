Un Nº1 instrumental y un batería que canta: Robert Miles y Foo Fighters en la lista de LOS40 hace 25 años

En 1966, el primer año de existencia de la lista de los Principales, ya hubo una canción instrumental que fue nº1, firmada por Los Pekenikes, pero no deja de ser algo poco habitual que una pieza sin cantar se cuele en lo más alto. Si desde este 96 echamos la vista atrás, hay que remontarse hasta finales de los 80 para encontrar otra pieza sin una voz cantante. Curiosamente también, como nuestro 1 de esta semana, fue creada para la pista de baile, y alcanzó lo alto de Los Principales en el 89, hablamos de The Sound of C de Confetti's.

En esta ocasión, como en aquella lo fue con el sonido new beat y su Smiley, la canción abandera un estilo que ha invadido ya las discotecas de toda Europa, y cuyo máximo representante es Robert Miles, el productor italiano protagonista de esta semana. Su sonido Dream construido con pegadizas melodías de piano sobre ritmos de electrónica bailable, ha conseguido extenderse por todo el continente, sobre todo gracias a este evocador Children. Aunque la canción es del pasado 95, es ahora cuando se ha extendido de manera irresistible.

Un Nº1 instrumental y un batería que se canta: Robert Miles y Foo Fighters en la lista de LOS40 hace 25 años

Entre las variadas entradas de esta semana en nuestra lista, con Tina Turner, Ciencias Naturales, Matt Bianco, Kiko Veneno o DePalma, nos fijamos en la que entra al puesto 33, pues se trata de la primera vez que el nombre de Foo Fighters aparece en la lista de Los 40 Principales, aunque el líder de este grupo es de sobra conocido por ser parte de la banda que puso al rock en lo más alto.

Tras la muerte de Kurt Cobain, el batería de Nirvana se levantó, y cambió la banquetilla de tocar la batería por el pie del micrófono y la guitarra de liderar, fundando este nuevo grupo con el que se ha reinventado y que hace unos meses ya lanzó su primer y homónimo álbum.

Por si te lo has preguntado, el nombre del grupo y todo lo que rodea este proyecto de Dave Grohl, tiene relación directa con el fenómeno ovni, pues foo fighters era el término que empleaban los pilotos americanos en la 2ª Guerra Mundial para denominar unos objetos de fuego no identificados que sobrevolaban el cielo alemán, el nuevo sello discográfico del grupo, Roswell Records, se llama así por el platillo volante que se estrelló en el 47 en la ciudad de Roswell, estado de Nuevo México, y la portada de este álbum la protagoniza una pistola de rayos desintegradores, como las usadas por los personajes de las series de ciencia ficción de los años 50.

Aun tratándose de un disco de corte rockero y grunge, en él encontramos este dulce y refrescante nuevo single llamado Big Me.

Por cierto, que este próximo mes de julio, los Foo Fighters pasarán de nuevo por España, pues ya lo hicieron hace solo unos meses por Barcelona y Madrid, para volver a encontrarse con sus cada vez más numerosos fans españoles, en un gira presentada y recomendada por Los 40 Principales.

Cartel del concierto de Foo Fighters en Madrid el 11 de julio de 1996 / LOS40

