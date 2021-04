Comparan a Billie Eilish con Dolly Parton tras su nuevo cambio de look

Es obvio que Billie Eilish está lista para su nueva etapa profesional y personal. Y es que su nueva imagen lo dice todo. Ahora la cantante luce una melena de color rubio platino que no ha pasado desapercibida entre sus fans.

Este look ha sido el protagonista de sus últimas publicaciones. De hecho, desde que lo desveló hace unas semanas, no ha parado de presumir de él en todas y cada una de sus fotos. ¿Qué pistas nos estará lanzando la artista?

Pero vayamos al grano. Ha sido una de estas fotos las que ha revolucionado especialmente a sus fans. En ella, Billie aparece con jersey que no es común en su estilo usual. Además, en su cabello podemos ver algunas ondas que marcan la diferencia con el alisado con el que nos ha deleitado últimamente. "Están llegando cosas", dice la descripción de la foto.

Sus seguidores no han tardado en inundar los comentarios de la foto. Por supuesto, los piropos no han faltado. Aunque tampoco lo han hecho las comparaciones. Una de sus fans la compara con una de las leyendas del country. "Te pareces a Dolly Parton", dice en sus comentarios.

Sea como sea, lo importante es que, según Billie, "se vienen cositas". Lo último que escuchamos fue Lo Vas A Olvidar, su tan esperada colaboración con Rosalía que vio la luz en enero de este año. Desde entonces, su ejército de seguidores han esperado con ansias la llegada de algún otro proyecto en el que escuchar su melódica voz.

Parece que no tendrán que esperar mucho más, ya que con este cambio de look ha llegado el comienzo de una nueva etapa de la que aún se desconocen cuáles serán los sonidos protagonistas. Lo que sí sabemos es que no le faltará el apoyo de sus más fieles fans, incluidas algunas celebridades. Este es el caso de Brie Larson, la conocida actriz que no pudo evitar compartir su versión de uno de los temas de nuestra protagonista en redes sociales.

Y a ti, ¿qué te parece el nuevo look de Billie Eilish?