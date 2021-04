Surgen las primeras enemigas de ‘Masterchef 9’: “Me ataca, intenta distraerme y meterse conmigo”

Masterchef 9 ha arrancado con una variedad de concursantes de lo más curiosa. Con historias de lo más emocionantes, cada uno tiene un perfil que aporta algo al programa.

Eso sí, una vez que se juntaron dejaron claro que algunas tienen personalidades demasiado fuertes que chocan entre fogones. Sobre todo, dos de las concursantes más polémicas desde el estreno del programa.

Ellas son Ofelia y María, que han hecho pública su tensa relación tras ser preguntadas por los jueces:

Esta batalla viene desde su prueba de exteriores, donde parece que Ofelia no ha llevado muy bien estar bajo las órdenes de María. Mientras que la gallega tiende a improvisar, la manchega tiene una competitividad que choca directamente en su modo de cocinar.

Así, Ofelia ha descalificado a María tildándola de "rubia" de manera cómica -aunque no delante de ella-. María, por su parte, también ha confesado en solitario que Ofelia la elogia y que por eso sabe que la ve como una rival.

"Me ataca, me insulta, intenta distraerme", es la percepción de María sobre el comportamiento de Ofelia hacia ella. Según la de Tomelloso, no sería más de una estrategia de cara a ir quitándose competencia.

Por ello, las malas caras y la envidia ha marcado este segundo programa. De hecho, cuando el equipo azul -en el que no se encontraba ninguna de las dos- ha ganado la prueba de exteriores y con ello una masterclass de cocina, María ha expresado a viva voz su envidia. Ofelia, en privado, ha confesado no parecerle normal y que hay que ser más "compañeros".

El bando que han escogido las redes

Como en cada batalla, Twitter ha escogido su bando. Sin embargo, esta vez parece que se han dejado de divisiones y han ido todos a apoyar a una de las partes mayoritariamente: María.

Aunque la manchega es competitiva hasta el punto de no querer enseñar a sus compañeros a hacer un buen guiso -les responde que "haber nacido en Tomelloso"-, las intervenciones de Ofelia y la atención que intenta atraer en todas sus pruebas no han terminado de convencer a la audiencia.

Ofelia criticando que María se esfuerce y sea competitiva en un CONCURSO y diciendo "pero bueno, es que es rubia".

España al escucharla:#MasterChef pic.twitter.com/B0kxFv5uqW — Lidia Colinas (@LidiaColinas99) April 20, 2021

José María: “Me dan ganas de coger a Ofelia y darle en la cabeza, pam pam, pam”



Toda España:



#MasterChef pic.twitter.com/HsSTG0vTjy — Didimex (@didimex1111) April 20, 2021

Como piensa Ofelia que nos tomamos sus bromas // Como realmente estamos escuchándola #MasterChef pic.twitter.com/Xq9eddCSdV — Didit ⚜️ (@Deeeiiviiid) April 20, 2021

De hecho, muchos twitteros están pidiendo la sustitución del puesto de Ofelia por José María en el concurso después de su inesperada eliminación.