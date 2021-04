‘Masterchef 9’ sufre su expulsión más inesperada con José María entre las lágrimas de los concursantes

Después de un segundo programa en el que ya se ven los primeros problemas entre concursantes, lo que menos falta hacía en Masterchef 9 era la expulsión de su concursante más querido. Y es que el programa número 200 del formato ha sufrido la marcha de José María.

Con una historia que emocionó a jueces y audiencia a partes iguales, este estudiante de restauración extremeño se presentaba como un chico alegre, muy fan de Bad Gyal y dispuesto a darlo todo por cambiar de aires.

Eso sí, no lo ha tenido nada fácil: Criado por su abuela, enferma de alzheimer, el concursante sufrió la pérdida de su hermana pequeña. Además, no mantiene relación con su madre puesto que es toxicómana. Un conjunto de factores que le convirtieron en todo un titán a la que la vida no se lo puso fácil, pero pudo con ello hasta superar un cásting de 70.000 aspitantes.

Precisamente, el haber llegado hasta la segunda semana de Masterchef ha sido una de las grandes enseñanzas que ha dejado con su despedida. Aunque siempre se hizo de menos en el concurso, parece que el cocinero se ha ido con la cabeza bien alta y valorando más su autoestima.

Una prueba de aves ha sido la culpable de su marcha. Aunque contaba más tiempo que sus compañeros gracias a un sorteo, el aspirante no ha sido capaz de hacerse con su 'pollo de corral', y en palabras del propio Jordi Cruz "no se podía comer".

La exigencia del jurado ha hecho que entre Jiaping, Toni y él sea el joven el que haya resultado expulsado. Sin embargo, no ha sido una despedida sin más: Ha provocado que prácticamente todos sus compañeros acaben llorando.

De la forma más cercana, el propio Pepe Rodríguez le ha dicho que tiene "sus restaurantes y casas abiertas" a él. Jordi, por su parte, ha dejado claro que la dirección del programa ha valorado mucho las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar en su vida y que le ayudarán en lo que él quiera.

Sin duda, un concursante que ha dejado huella en apenas dos semanas de concurso. O como seguro que le gusta a él, 'el más pegao'.