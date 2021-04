Alexia Rivas mejora en ‘Supervivientes 2021’ aunque eso no evita el enfado de su familia con el programa

Alexia Rivas se ha convertido en una de las claras protagonistas de Supervivientes 2021 por su estado de salud. Los mareos continuos por estar a bordo de un barco y por pasar cuatro días sin apenas ingerir bocado, estaban empezando a preocupar. Jordi González habló con ella en Conexión Honduras y le explicó que si no comía era porque quería y que podía considerarse un abandono.

“En todo momento estás siendo atendida, si te niegas a comer te estás provocando un problema de salud muy serio. Un problema que no es médico, es tuyo. Hay que decir las cosas por su nombre si te estás abandonando, reconócelo”, le decía en directo.

Unas duras palabras que algunos defendieron en plató, pero otros criticaron, como Violeta Mangriñán que, en su edición, tuvo que abandonar por problemas estomacales.

El caso es que Alexia ha reaparecido en Tierra de Nadie y presenta un estado más saludable y una actitud completamente diferente a la de días pasados.

"Es un placer veros a todos. Pero especialmente quiero mandar un saludo especial a Alexia. Tengo la sensación de que estás bastante recuperada. Tienes una sonrisa de oreja a oreja. Parece que estás mejor", le decía Carlos Sobera.

"Sí Carlos, ya estoy empezando a comer un poquito mejor, despacito pero mejor. Aquí me están cuidando muy bien y yo también estoy haciendo por estar cada vez mejor. Si me lo permites, que mis padres lo habrán pasado mal estos días, que estén tranquilos que ya estoy mejor y que les quiero mucho", decía la concursante antes de empezar la prueba de recompensa.

Enfado de la familia

Aunque Alexia se encuentra recuperada, su familia sigue enfadado por cómo han tratado a la concursante y por las especulaciones que han surgido sobre un posible trastorno de alimentación. “Alexia no es una persona que coma mucho y no le apasiona la comida como a otros, pero nunca ha dejado de comer. Alexia no tiene anorexia y quien diga eso, miente”, le aseguraba su hermano Alberto Rivas a la revista Semana.

“Estoy muy molesto con el programa, con el presentador y con algunos colaboradores como Rafa Mora o Belén Rodríguez. Ellos se atrevieron a decir que ella fingía solo porque en un momento se levanta para llamar al médico. Han faltado a la verdad. Ella está mal y necesitaba activarse, y no me parece ético lo que hicieron y más cuando no había nadie para poder defenderla en plató”, expresó sobre el sentir de la familia respecto a todo lo que ha ocurrido.

Por si quedan algunas dudas, lo ha dejado bastante claro: “Mi hermana no quiere abandonar y mucho menos se está inventando que no quiere comer para irse sin pagar la multa. Ella fue con toda la fuerza del mundo y estoy seguro de que quiere seguir en el reality. Siempre me habló de que quería llegar lo más lejos posible. Si ahora tiene estos problemas no es por gusto, y por eso los colaboradores no pueden inventarse algo así”.