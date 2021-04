Claudia aclara cómo está su relación poco convencional con Raúl tras salir de ‘La isla de las tentaciones’

Claudia Acevedo y Raúl Ginés son la ¿pareja? de La isla de las tentaciones 3 que más explicaciones tiene que dar sobre su relación porque no todos llegan a entenderla. Tal vez porque ellos huyen de estereotipos, normas establecidas y convencionalismos.

En El Reencuentro: 6 meses después que nos permitía ponernos al día de lo que había ocurrido con los participantes del reality, descubrimos que, pese a que Claudia y Raúl habían abandonado juntos la isla, a su vuelta a España las cosas no salieron como muchos esperaban.

No quedaba claro si eran pareja o no, lo que sí sabíamos es que tienen una conexión difícil de definir que no es suficiente para que puedan compartir su amor de manera permanente, pero sí tan fuerte como para seguir unidos y disfrutando de una historia que existe y que es real.

Intento de explicación

“Aunque muchas personas no me entiendan, no nos entiendan, Raúl y yo estamos bien así, dejándonos llevar sin saber qué pasará mañana”, expresaba en sus redes, como recoge la web de Telecinco, sobre la relación que mantienen basada en la libertad y el espacio.

De momento, piensan que no es el momento de compartir su vida al completo, pero tienen claro que se necesitan el uno al otro y que viven su historia como ellos consideran, aunque no todos lo entiendan. “Somos conscientes de que ahora mismo no es nuestro momento. Nunca se sabe las vueltas que da la vida, pero lo que sí que tenemos claro es que queremos seguir formando parte del camino del otro. Hemos creado un vínculo indestructible”, asegura.

“El mundo se desvanece y es solo un tú y yo”, le decía directamente a su compañero. Y eso crea más dudas en los que no acaban de entender cómo han decidido vivir su amor. Porque lo que dejan claro es que amor hay mucho, aunque tal vez no como lo entienda la mayoría.

“Eso es lo bonito que tiene, que cada uno lo vive como lo siente”, terminaba diciendo sobre cómo cada uno decide disfrutar de este sentimiento tan fuerte.

Lo que está claro es que siguen muy unidos y que los corazones del uno al otro son una constante en los comentarios de sus redes sociales.