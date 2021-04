La agencia de BTS responde a los rumores de enlistamiento en 2022

Los rumores acerca del enlistamiento de BTS llevan circulando durante meses. Y es que aunque lo más común es que jóvenes de entre 18 y 28 años estén obligados a cumplir con el servicio militar, el Gobierno de Corea ha incluido a artistas como BTS dentro de las excepciones. En este caso, pueden prorrogarlo hasta los 30 años.

Pero teniendo en cuenta que Jin, el más mayor de la banda, cumplirá 29 años en diciembre de 2021, ¿cuándo se enlistará? Y, lo más importante, ¿aprovecharán para hacerlo todos juntos?

Pues bien. Según informa Naver, un informe publicado por Leading Investmen & Securites ha asegurado que "se predice que los integrantes de BTS se enlistarán en el ejército juntos en la mitad del 2022". Y no solo eso, sino que es importante tener en cuenta el impacto que tienen sobre la imagen y economía de Corea, por lo que su período de inactividad será de un año aproximadamente.

Estas palabras han llegado a ojos de la agencia de BTS, que no ha tardado en pronunciarse al respecto. Aunque no han resuelto las dudas de sus fans. "No tenemos nada que decir más allá de lo que los artistas han dicho", señala.

Sin duda, el enlistamiento es uno de los mayores temores de los seguidores del K-Pop. Están obligados a ver cómo sus artistas favoritos se ausentan de la música durante al menos un año y seis meses, lo que les obliga a renunciar a su actividad profesional y sus fans durante ese tiempo.

Pero en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional de Corea aprobó una ley que permitía que algunas figuras populares del ámbito de la Cultura y las Artes pospongan su obligación de enlistamiento hasta los 30 años. De los 268 miembros, 253 votaron a favor, 2 lo hicieron en contra y 13 se abstuvieron.

No cabe duda de que BTS se ha beneficiado de ello, pero habrá que esperar para saber si finalmente se esperarán a última hora para enlistarse juntos o si lo harán por "fascículos". Y tú, ¿qué prefieres?