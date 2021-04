V, miembro de BTS, comparte un adelanto de su nueva canción

Los seguidores de BTS están de enhorabuena. Su grupo favorito lanzará su próximo disco en japonés el próximo 16 de junio. Aunque parece que no será la nueva música que escucharemos de la banda.

Y es que el lanzamiento del mixtape de V, uno de los integrantes del grupo, es el proyecto que se le lleva resistiendo desde hace un tiempo. Sus compañeros Suga, RM y J-Hope ya se atrevieron con sus estrenos en solitario, y era casi evidente que el turno del surcoreano era el siguiente. O al menos eso es lo que confesó el propio V en un directo en junio de 2020.

Pues bien, aún se desconoce si habrá o no mixtape, pero parece que el fragmento de un tema inédito que ha compartido en sus redes sociales podría indicar que se ha puesto manos a la obra con él. Se trata de una bonita nana protagonizada por unos sonidos hipnotizantes, relajantes y la melódica voz del cantante.

"Duerme", dice la palabra que acompaña al vídeo en Twitter. Si su intención es esa, no hay duda de que lo ha conseguido.

Sea como sea, aún se desconoce oficialmente si se trata o no de un avance de su mixtape, de una canción que ha regalado a sus fans de forma aleatoria o del próximo sencillo de la banda. Lo que está claro es que en cuestión de segundos ha revolucionado a todos sus fans. Están deseando escucharla en buena calidad y utilizarla así como terapia para conciliar el sueño.

Como mencionamos en línea anteriores, lo que sí se sabe es que el 16 de junio, la exitosa banda de K-Pop lanzará BTS, THE BEST. El tema Film Out aterrizó a principios de abril como adelanto de este proyecto para el mercado japonés. Aunque no importa el idioma en que lo interpreten, ya que triunfará en todos los rincones del planeta.

Tendremos que esperar para conocer las respuestas a todas nuestras dudas acerca de este fragmento que V ha compartido en las redes sociales de forma repentina e inesperada. Y tú, ¿crees que lo incluirá en su mixtape?